Рейтинг@Mail.ru
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220531/revaktsinatsiya-1791920514.html
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2022
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос
Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:56
2022-05-31T08:56
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и компании "Инвитро"."60% россиян подтвердили факт вакцинации от коронавируса, более половины из них, 56%, готовы ревакцинироваться. Согласно результатам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19, из них 48% в легкой форме, 10% – в тяжелой", - выяснили специалисты.Как показали результаты исследования, уровень вакцинации "в определенной степени определяется социальным статусом человека". "Доля вакцинированных значимо выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо ученую степень и высокий уровень дохода", - отмечают аналитики.Так, доля привитых с высшим образованием - 61%, 65% - с двумя и более высшими образованиями или ученой степенью. Среди имеющих среднее образование прошли вакцинацию лишь 35%. Специалисты также проследили взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться: среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тысяч рублей, привились меньше половины - 49%.Эта тенденция может быть связана с корпоративной политикой компаний: в период пандемии в большинстве крупных организаций уделялось большое внимание вакцинации сотрудников, считают эксперты.В опросе приняли участие 1450 респондентов из всех федеральных округов РФ.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1924d4695811e595e7310006b88166fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:56 31.05.2022
 
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос

Опрос "Росгосстраха": 56 процентов привитых россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и компании "Инвитро".
"60% россиян подтвердили факт вакцинации от коронавируса, более половины из них, 56%, готовы ревакцинироваться. Согласно результатам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19, из них 48% в легкой форме, 10% – в тяжелой", - выяснили специалисты.
Как показали результаты исследования, уровень вакцинации "в определенной степени определяется социальным статусом человека". "Доля вакцинированных значимо выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо ученую степень и высокий уровень дохода", - отмечают аналитики.
Так, доля привитых с высшим образованием - 61%, 65% - с двумя и более высшими образованиями или ученой степенью. Среди имеющих среднее образование прошли вакцинацию лишь 35%. Специалисты также проследили взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться: среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тысяч рублей, привились меньше половины - 49%.
Эта тенденция может быть связана с корпоративной политикой компаний: в период пандемии в большинстве крупных организаций уделялось большое внимание вакцинации сотрудников, считают эксперты.
В опросе приняли участие 1450 респондентов из всех федеральных округов РФ.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:01Распространение коронавируса
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала