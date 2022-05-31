https://ria.ru/20220531/revaktsinatsiya-1791920514.html
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2022
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос
Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:56
2022-05-31T08:56
2022-05-31T08:56
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и компании "Инвитро"."60% россиян подтвердили факт вакцинации от коронавируса, более половины из них, 56%, готовы ревакцинироваться. Согласно результатам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19, из них 48% в легкой форме, 10% – в тяжелой", - выяснили специалисты.Как показали результаты исследования, уровень вакцинации "в определенной степени определяется социальным статусом человека". "Доля вакцинированных значимо выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо ученую степень и высокий уровень дохода", - отмечают аналитики.Так, доля привитых с высшим образованием - 61%, 65% - с двумя и более высшими образованиями или ученой степенью. Среди имеющих среднее образование прошли вакцинацию лишь 35%. Специалисты также проследили взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться: среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тысяч рублей, привились меньше половины - 49%.Эта тенденция может быть связана с корпоративной политикой компаний: в период пандемии в большинстве крупных организаций уделялось большое внимание вакцинации сотрудников, считают эксперты.В опросе приняли участие 1450 респондентов из всех федеральных округов РФ.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Более половины россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19, показал опрос
Опрос "Росгосстраха": 56 процентов привитых россиян готовы ревакцинироваться от COVID-19
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и компании "Инвитро".
"60% россиян подтвердили факт вакцинации от коронавируса, более половины из них, 56%, готовы ревакцинироваться. Согласно результатам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19, из них 48% в легкой форме, 10% – в тяжелой", - выяснили специалисты.
Как показали результаты исследования, уровень вакцинации "в определенной степени определяется социальным статусом человека". "Доля вакцинированных значимо выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо ученую степень и высокий уровень дохода", - отмечают аналитики.
Так, доля привитых с высшим образованием - 61%, 65% - с двумя и более высшими образованиями или ученой степенью. Среди имеющих среднее образование прошли вакцинацию лишь 35%. Специалисты также проследили взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться: среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тысяч рублей, привились меньше половины - 49%.
Эта тенденция может быть связана с корпоративной политикой компаний: в период пандемии в большинстве крупных организаций уделялось большое внимание вакцинации сотрудников, считают эксперты.
В опросе приняли участие 1450 респондентов из всех федеральных округов РФ
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