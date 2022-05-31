Капитальный ремонт 127 домов запланирован на юго-востоке Москвы
Капитальный ремонт жилья
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ЮВАО Москвы в этом году отремонтируют 127 домов в рамках региональной программы капремонта, сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году на юго-востоке Москвы обновят 127 домов в рамках региональной программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самый высокий дом округа, где проведут капремонт, находится в Печатниках на улице Полбина, дом 4. Самый низкий дом также обновят в Печатниках на 1-ой Курьяновской улице, дом 17. Также сообщается, что наибольшая площадь фасада среди зданий, где запланированы работы, у дома 1, строения 1 в 5-м квартале Капотни — более 17,8 тысячи квадратных метров.
"Старейшие жилые здания округа, вошедшие в программу капремонта этого года, находятся в районе Лефортово по адресам: Авиамоторная улица, дом 20/17 и шоссе Энтузиастов, дом 20а. Оба дома кирпичные, они построены в 1930 году по индивидуальным проектам. Дом на Авиамоторной улице — в стиле конструктивизм, он отличается переменной этажностью (пять-шесть этажей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в программу капремонта на этот год, как сообщил ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, вошло более 1,7 тысячи жилых домов. Подчеркивается, что список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и конструктивным элементам.