https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html

Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2022

Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:44

2022-05-31T21:44

2022-05-31T21:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за последние сутки проверены 23 гектара. Также обследованы 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов, а также один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них за сутки - 195", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)