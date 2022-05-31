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Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html
Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2022
Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:44
2022-05-31T21:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за последние сутки проверены 23 гектара. Также обследованы 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов, а также один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них за сутки - 195", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:44 31.05.2022
 
Российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские военные разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области
Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 604,94 гектара", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за последние сутки проверены 23 гектара. Также обследованы 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов, а также один мост и 9,64 километра дорог.
"Обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них за сутки - 195", - добавил Мизинцев.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:28Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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