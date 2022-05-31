https://ria.ru/20220531/rassledovanie-1792223050.html
СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе
СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе - РИА Новости, 31.05.2022
СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе
Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов украинскими силовиками Макеевки и Пантелеймоновки в ДНР, а также города Стаханова в ЛНР, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:54
2022-05-31T23:54
2022-05-31T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
стаханов
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов украинскими силовиками Макеевки и Пантелеймоновки в ДНР, а также города Стаханова в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок. Кроме того, по данным СК РФ, жертвой атаки также стала женщина. Помимо этого, по данным представительства ДНР в СЦКК, при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками пострадали два подростка. Также в СК сообщают, что после обстрела со стороны украинских вооруженных формирований города Стаханова произошло возгорание в доме престарелых, есть раненые и погибшие."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик... установят обстоятельства указанных преступлений... Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220527/narkotiki-1791139349.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, макеевка, стаханов, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе
СК расследует обстрелы украинскими силовиками Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова