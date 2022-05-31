https://ria.ru/20220531/rassledovanie-1792223050.html

СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе

СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе - РИА Новости, 31.05.2022

СК расследует обстрелы Макеевки, Пантелеймоновки и Стаханова в Донбассе

Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов украинскими силовиками Макеевки и Пантелеймоновки в ДНР, а также города Стаханова в ЛНР, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:54

2022-05-31T23:54

2022-05-31T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

стаханов

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов украинскими силовиками Макеевки и Пантелеймоновки в ДНР, а также города Стаханова в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок. Кроме того, по данным СК РФ, жертвой атаки также стала женщина. Помимо этого, по данным представительства ДНР в СЦКК, при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками пострадали два подростка. Также в СК сообщают, что после обстрела со стороны украинских вооруженных формирований города Стаханова произошло возгорание в доме престарелых, есть раненые и погибшие."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик... установят обстоятельства указанных преступлений... Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220527/narkotiki-1791139349.html

донецкая народная республика

макеевка

стаханов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, стаханов, следственный комитет россии (ск рф), сцкк