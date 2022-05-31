10:21 31.05.2022 (обновлено: 10:22 31.05.2022)
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления на фасаде телецентра "Останкино"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру.
"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – написала певица.
© Аккаунт Аллы Пугачевой в соцсетиКадр видео, опубликованного Аллой Пугачевой
© Аккаунт Аллы Пугачевой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Аллой Пугачевой
В Сети решили, что таким образом артистка ответила на оскорбления, которые появились в видеопроекции на фасаде телецентра "Останкино" днем ранее.
© Фото : @GrafinyaNegoduet / TelegramПроекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
© Фото : @GrafinyaNegoduet / Telegram
Проекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
В комментариях мнения разделились: некоторые решили, что Примадонна переоценила свою значимость.
"Не обольщайтесь, АБ, мир вокруг вас не крутится", "Мы-то живем спокойно, не переживайте, Алла Борисовна. И с совестью у нас все в порядке. И страну свою не обливаем грязью, как Максим", "Это про Макса?", "Такое ощущение, что не совсем в себе", – написали пользователи.
Другие подписчики решили, что артистка отреагировала достойно.
"Все верно сказали", "Она взрослая девочка уже. И, наверное, может себе позволить не спрашивать у общественности, где ей жить, с кем ей жить и как ей жить", "Уважаю вас", – написали в комментариях.
30 мая в Сети распространилось видео с проекцией на фасаде телецентра "Останкино", в котором неизвестные показали текст: "Алла, хорошо, что ты убежала".