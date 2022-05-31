https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

Пугачева из Израиля ответила на оскорбления

Пугачева из Израиля ответила на оскорбления - РИА Новости, 31.05.2022

Пугачева из Израиля ответила на оскорбления

Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:21

2022-05-31T10:21

2022-05-31T10:22

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру.В Сети решили, что таким образом артистка ответила на оскорбления, которые появились в видеопроекции на фасаде телецентра "Останкино" днем ранее.В комментариях мнения разделились: некоторые решили, что Примадонна переоценила свою значимость.Другие подписчики решили, что артистка отреагировала достойно.30 мая в Сети распространилось видео с проекцией на фасаде телецентра "Останкино", в котором неизвестные показали текст: "Алла, хорошо, что ты убежала".

https://ria.ru/20220530/pugacheva-1791833634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес