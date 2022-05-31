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Пугачева из Израиля ответила на оскорбления - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления - РИА Новости, 31.05.2022
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления
Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:21
2022-05-31T10:22
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру.В Сети решили, что таким образом артистка ответила на оскорбления, которые появились в видеопроекции на фасаде телецентра "Останкино" днем ранее.В комментариях мнения разделились: некоторые решили, что Примадонна переоценила свою значимость.Другие подписчики решили, что артистка отреагировала достойно.30 мая в Сети распространилось видео с проекцией на фасаде телецентра "Останкино", в котором неизвестные показали текст: "Алла, хорошо, что ты убежала".
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
10:21 31.05.2022 (обновлено: 10:22 31.05.2022)
 
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления

Пугачева из Израиля ответила на оскорбления на фасаде телецентра "Останкино"

© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити
Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Пугачева в социальных сетях разместила видео: в белоснежном костюме и темном головном уборе она сидит на свежем воздухе и улыбается в камеру.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – написала певица.

© Аккаунт Аллы Пугачевой в соцсетиКадр видео, опубликованного Аллой Пугачевой
Кадр видео, опубликованного Аллой Пугачевой
© Аккаунт Аллы Пугачевой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Аллой Пугачевой
В Сети решили, что таким образом артистка ответила на оскорбления, которые появились в видеопроекции на фасаде телецентра "Останкино" днем ранее.
© Фото : @GrafinyaNegoduet / TelegramПроекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
Проекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : @GrafinyaNegoduet / Telegram
Проекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
В комментариях мнения разделились: некоторые решили, что Примадонна переоценила свою значимость.

"Не обольщайтесь, АБ, мир вокруг вас не крутится", "Мы-то живем спокойно, не переживайте, Алла Борисовна. И с совестью у нас все в порядке. И страну свою не обливаем грязью, как Максим", "Это про Макса?", "Такое ощущение, что не совсем в себе", – написали пользователи.

Другие подписчики решили, что артистка отреагировала достойно.

"Все верно сказали", "Она взрослая девочка уже. И, наверное, может себе позволить не спрашивать у общественности, где ей жить, с кем ей жить и как ей жить", "Уважаю вас", – написали в комментариях.

30 мая в Сети распространилось видео с проекцией на фасаде телецентра "Останкино", в котором неизвестные показали текст: "Алла, хорошо, что ты убежала".
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 18:31Шоубиз
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
 
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