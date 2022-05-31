https://ria.ru/20220531/protest-1791963664.html

В Ереване протестующие подошли к корпусу правительственных зданий

В Ереване протестующие подошли к корпусу правительственных зданий - РИА Новости, 31.05.2022

В Ереване протестующие подошли к корпусу правительственных зданий

Протестующие в Ереване подошли к корпусу правительственных зданий в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:27

2022-05-31T11:27

2022-05-31T11:27

в мире

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790905931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bf2b7083b8dea43751c931383876635.jpg

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване подошли к корпусу правительственных зданий в центре города, передает корреспондент РИА Новости.У правительственного корпуса участников акции ждало оцепление спецназа - в необычном для этих митингов обмундировании, в шлемах и с щитами (но без бронежилетов и дубинок). В прошлый раз на месте спецназа, который сейчас закрывает вход в правительственный корпус, стояло оцепление полиции, которое подошедшие участники акции прорвали без особенных усилий.Силовики пропускают в здания работающих там чиновников. Оппозиционные депутаты ведут переговоры с полицией, оцепившей здание, чтобы их пропустили в здания министерств. Они намерены выяснить позицию министров по поводу проекта оппозиции по Карабаху.Вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян призвал протестующих не вступать в конфликт с полицейскими. По его словам, окружать здание демонстранты не намерены и возможные провокаторы не связаны с участниками шествия.Ранее Сагателян сообщил, что две фракции - "Армения" и "Честь имею" - выступили с инициативой созыва 3 июня внеочередного заседания парламента для обсуждения разработанного ими проекта заявления по Карабаху. Он отметил, что в проекте будут обозначены "красные линии" армянской стороны, в частности, будет указано, что армянская сторона намерена поддерживать реализацию права народа Карабаха на самоопределение и международное признание. Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.Оппозиционные фракции также предлагают подтвердить, что Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение НКР, настоять на том, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы возможны после решения гуманитарных проблем, в частности "возвращения на родину армянских пленных", а также "вывода азербайджанских войск с территории Армении".Отмечается также, что при делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы необходимо исключить нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе налаживания армяно-турецких отношений недопустимы любые договоренности, которые поставят под сомнение факт геноцида армян.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

https://ria.ru/20220525/armeniya-1790545821.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, ереван