https://ria.ru/20220531/protest-1791948703.html
В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства
В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства - РИА Новости, 31.05.2022
В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства
Участники утренней акции протеста в Ереване направляются в сторону здания правительства большой колонной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:54
2022-05-31T10:54
2022-05-31T11:16
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Участники утренней акции протеста в Ереване направляются в сторону здания правительства большой колонной, передает корреспондент РИА Новости.В районе 11.20 (10.20 мск) протестующие покинули палаточный лагерь на площади Франции и направились в сторону здания правительства - как обычно, их сопровождают Land Cruiser с музыкой и сотрудники полиции.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления о карабахской проблеме, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван
10:54 31.05.2022 (обновлено: 11:16 31.05.2022)
В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства
В Ереване колонна участников акции протеста направилась в сторону здания правительства
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Участники утренней акции протеста в Ереване направляются в сторону здания правительства большой колонной, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 11.20 (10.20 мск) протестующие покинули палаточный лагерь на площади Франции и направились в сторону здания правительства - как обычно, их сопровождают Land Cruiser с музыкой и сотрудники полиции.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления о карабахской проблеме, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.