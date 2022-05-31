https://ria.ru/20220531/protest-1791948703.html

В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства

В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства - РИА Новости, 31.05.2022

В Ереване протестующие направились в сторону здания правительства

Участники утренней акции протеста в Ереване направляются в сторону здания правительства большой колонной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:54

2022-05-31T10:54

2022-05-31T11:16

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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Участники утренней акции протеста в Ереване направляются в сторону здания правительства большой колонной, передает корреспондент РИА Новости.В районе 11.20 (10.20 мск) протестующие покинули палаточный лагерь на площади Франции и направились в сторону здания правительства - как обычно, их сопровождают Land Cruiser с музыкой и сотрудники полиции.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления о карабахской проблеме, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

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Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван