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В Тульской области началось производство химдобавок - РИА Новости, 31.05.2022
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Тульская область
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В Тульской области началось производство химдобавок
В Тульской области началось производство химдобавок - РИА Новости, 31.05.2022
В Тульской области началось производство химдобавок
Новый комплекс по производству сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:01
2022-05-31T17:01
тульская область
тульская область
алексей дюмин
россия
экономика
технологии
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ТУЛА, 31 мая — РИА Новости. Новый комплекс по производству сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, открылся в городе Новомосковске Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В пресс-службе добавили, что в церемонии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.Там отметили, что запуск нового производственного комплекса позволит предприятию удвоить выпуск сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. Также предприятие расширит экспортные направления и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка.По информации пресс-службы правительства региона, на производственной площадке "Полипласт Новомосковск" стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров. Они необходимы для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект составят порядка 10 миллиардов рублей. В течение полутора лет будут созданы более 500 новых рабочих мест.
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тульская область, алексей дюмин, россия, экономика, технологии
17:01 31.05.2022
 

В Тульской области началось производство химдобавок

© Фото : Пресс-службы правительства Тульской областиВ Тульской области началось производство химдобавок
В Тульской области началось производство химдобавок - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской области
В Тульской области началось производство химдобавок
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ТУЛА, 31 мая — РИА Новости. Новый комплекс по производству сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, открылся в городе Новомосковске Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"В проект инвестировано более одного миллиарда рублей, созданы 80 рабочих мест. Полномасштабная реализация инвестиционных планов будет способствовать развитию экономики не только региона, но и страны в целом", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина на открытии нового производственного комплекса.
В пресс-службе добавили, что в церемонии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Там отметили, что запуск нового производственного комплекса позволит предприятию удвоить выпуск сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. Также предприятие расширит экспортные направления и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка.
По информации пресс-службы правительства региона, на производственной площадке "Полипласт Новомосковск" стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров. Они необходимы для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект составят порядка 10 миллиардов рублей. В течение полутора лет будут созданы более 500 новых рабочих мест.
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Тульская областьТульская областьАлексей ДюминРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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