https://ria.ru/20220531/proizvodstvo-1792102853.html

В Тульской области началось производство химдобавок

В Тульской области началось производство химдобавок - РИА Новости, 31.05.2022

В Тульской области началось производство химдобавок

Новый комплекс по производству сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:01

2022-05-31T17:01

2022-05-31T17:01

тульская область

тульская область

алексей дюмин

россия

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101662_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_6777159f0fbfceff17c3ae6d12c244a3.jpg

ТУЛА, 31 мая — РИА Новости. Новый комплекс по производству сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, открылся в городе Новомосковске Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В пресс-службе добавили, что в церемонии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.Там отметили, что запуск нового производственного комплекса позволит предприятию удвоить выпуск сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. Также предприятие расширит экспортные направления и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка.По информации пресс-службы правительства региона, на производственной площадке "Полипласт Новомосковск" стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров. Они необходимы для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект составят порядка 10 миллиардов рублей. В течение полутора лет будут созданы более 500 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, россия, экономика, технологии