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Россия сделала все для решения продовольственной проблемы, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2022
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Россия сделала все для решения продовольственной проблемы, заявил Лавров
Россия сделала все для решения продовольственной проблемы, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2022
Россия сделала все для решения продовольственной проблемы, заявил Лавров
Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:01
2022-05-31T17:05
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
бахрейн
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МАНАМА, 31 мая - РИА Новости. Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни."Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее - к пунктам назначения", - добавил министр.Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас", - сказал Лавров."А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем - с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек - они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220523/krizis-1790125331.html
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353
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Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, бахрейн
13:01 31.05.2022 (обновлено: 17:05 31.05.2022)
 
Россия сделала все для решения продовольственной проблемы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном

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МАНАМА, 31 мая - РИА Новости. Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.
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"Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее - к пунктам назначения", - добавил министр.
Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас", - сказал Лавров.
"А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем - с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек - они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними", - подчеркнул Лавров.
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В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаБахрейн
 
 
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