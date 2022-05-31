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Российские суда могут получить преференции при перевозке грузов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
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Российские суда могут получить преференции при перевозке грузов, пишут СМИ
Российские суда могут получить преференции при перевозке грузов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Российские суда могут получить преференции при перевозке грузов, пишут СМИ
Минтранс РФ предлагает закрепить за отечественными судами перевозку отечественных экспортных и импортных грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов, сделав... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:58
2022-05-31T08:58
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
совкомфлот
россия
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает закрепить за отечественными судами перевозку отечественных экспортных и импортных грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ.Минтранс 18 мая разослал на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на экспортные и импортные перевозки грузов как российских отправителей, так и получателей в морских портах РФ "судами, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица".Согласно документу, такие отправки через морские порты РФ должны выполняться с использованием судов юрлиц РФ. Исключения возможны, если требуется отсутствующий в России специализированный флот или перевозки не могут быть обеспечены отечественными судами в полном объёме и в срок. В этом случае потребуется разовое разрешение Росморречфлота.В более ранней версии Минтранса ограничения распространялись на широкий перечень "стратегических" грузов, теперь ограничения министерство планирует распространить до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты.В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с санкционным режимом зарубежные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений. Уточняется, что дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота.Участники рынка отмечают "серьезные пробелы" в документе. По их мнению, в результате зарубежные компании будут покупать груз прямо на производстве и вывозить его как свой, фрахтуя зарубежные суда. Источник газеты в отрасли полагает, что цель документа — закрепить перевозки российской нефти за "Совкомфлотом" и другими российскими пароходствами, но другой собеседник отметил, что нефть и нефтепродукты могут и вовсе из перечня исключить. В Минэнерго, Минтрансе и "Совкомфлоте" не ответили на запрос издания.
https://ria.ru/20220531/neft-1791916041.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), совкомфлот, россия, экономика
08:58 31.05.2022
 
Российские суда могут получить преференции при перевозке грузов, пишут СМИ

"Ъ": российские суда могут получить преференции при перевозках отечественных грузов

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает закрепить за отечественными судами перевозку отечественных экспортных и импортных грузов, прежде всего нефти и нефтепродуктов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ.
Минтранс 18 мая разослал на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на экспортные и импортные перевозки грузов как российских отправителей, так и получателей в морских портах РФ "судами, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица".
Согласно документу, такие отправки через морские порты РФ должны выполняться с использованием судов юрлиц РФ. Исключения возможны, если требуется отсутствующий в России специализированный флот или перевозки не могут быть обеспечены отечественными судами в полном объёме и в срок. В этом случае потребуется разовое разрешение Росморречфлота.
В более ранней версии Минтранса ограничения распространялись на широкий перечень "стратегических" грузов, теперь ограничения министерство планирует распространить до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с санкционным режимом зарубежные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений. Уточняется, что дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота.
Участники рынка отмечают "серьезные пробелы" в документе. По их мнению, в результате зарубежные компании будут покупать груз прямо на производстве и вывозить его как свой, фрахтуя зарубежные суда. Источник газеты в отрасли полагает, что цель документа — закрепить перевозки российской нефти за "Совкомфлотом" и другими российскими пароходствами, но другой собеседник отметил, что нефть и нефтепродукты могут и вовсе из перечня исключить. В Минэнерго, Минтрансе и "Совкомфлоте" не ответили на запрос издания.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)СовкомфлотРоссияЭкономика
 
 
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