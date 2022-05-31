https://ria.ru/20220531/posolstva-1791936183.html
Российские посольства после высылки дипломатов быстро перестроили работу
Российские посольства после высылки дипломатов быстро перестроили работу - РИА Новости, 31.05.2022
Российские посольства после высылки дипломатов быстро перестроили работу
Российские дипломатические миссии смогли оперативно перестроить свою работу после массовой высылки дипломатов и продолжают выполнять свои обязанности, заявил в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:08
2022-05-31T10:08
2022-05-31T10:08
мария захарова
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские дипломатические миссии смогли оперативно перестроить свою работу после массовой высылки дипломатов и продолжают выполнять свои обязанности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Решения стран Запада о высылке беспрецедентного количества российских дипломатов, закрытие ряда российских генеральных консульств, безусловно, повлияло на функционирование российских загранпредставительств. Тем не менее, наши посольства и консульские учреждения смогли в короткие сроки перестроить свою работу и в сложившихся условиях постоянного прессинга продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в первую очередь, по обеспечению прав и интересов своих граждан", - сказал Иванов."Хотел бы особо подчеркнуть, что на любые враждебные выпады в отношении российских дипломатов даются соответствующие ответы", - добавил замминистра.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
https://ria.ru/20220406/vysylki-1782159516.html
https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Российские посольства после высылки дипломатов быстро перестроили работу
Замглавы МИД Иванов: посольства после высылки дипломатов оперативно перестроили работу
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские дипломатические миссии смогли оперативно перестроить свою работу после массовой высылки дипломатов и продолжают выполнять свои обязанности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Решения стран Запада о высылке беспрецедентного количества российских дипломатов, закрытие ряда российских генеральных консульств, безусловно, повлияло на функционирование российских загранпредставительств. Тем не менее, наши посольства и консульские учреждения смогли в короткие сроки перестроить свою работу и в сложившихся условиях постоянного прессинга продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в первую очередь, по обеспечению прав и интересов своих граждан", - сказал Иванов.
"Хотел бы особо подчеркнуть, что на любые враждебные выпады в отношении российских дипломатов даются соответствующие ответы", - добавил замминистра.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию
. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".