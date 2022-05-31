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СМИ: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго - РИА Новости, 31.05.2022
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СМИ: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго
СМИ: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго - РИА Новости, 31.05.2022
СМИ: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго
Евросоюз может ввести пошлины на российскую нефть, в случае если странам-участникам не удастся договориться об окончательном эмбарго на ее поставки, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:36
2022-05-31T20:36
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
будапешт
виктор орбан
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз может ввести пошлины на российскую нефть, в случае если странам-участникам не удастся договориться об окончательном эмбарго на ее поставки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве ЕС.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.Как отмечает издание, решение об исключении трубопровода из санкций принято прежде всего под нажимом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Пока неясно, когда Будапешт планирует отказаться от поступающей ему по трубопроводу дешевой российской нефти и планирует ли вообще.Высокопоставленный источник сообщил, что в связи с неопределенностью позиции Венгрии в ЕС готовят запасной вариант, предусматривающей введение пошлин на нефть из РФ. По замыслу разработчиков плана, введение пошлин сделает российскую нефть неконкурентоспособной.Как отмечается, Венгрия не сможет наложить вето на введение пошлин, поскольку одобрение этой инициативы потребует квалифицированного большинства голосов, а не единогласного голосования 27 стран-участников как в случае с обычными санкциями. При этом обложение российской нефти пошлинами стало возможно, поскольку ЕС отменил статус "наиболее благоприятствуемой нации" в отношении России.Издание отмечает, что введение пошлин рассматривается в ЕС как крайняя мера и может быть инициирована лишь в случае, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставок не принесут результатов. Ожидается, что вопрос о пошлинах может вызвать ожесточенные дебаты на уровне лидеров ЕС.
https://ria.ru/20220531/neft-1792125117.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792114935.html
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, венгрия, будапешт, виктор орбан
20:36 31.05.2022
 
СМИ: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго

Financial Times: ЕС может ввести пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРезервуар для хранения топлива
Резервуар для хранения топлива - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз может ввести пошлины на российскую нефть, в случае если странам-участникам не удастся договориться об окончательном эмбарго на ее поставки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве ЕС.
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 17:51
Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России
Как отмечает издание, решение об исключении трубопровода из санкций принято прежде всего под нажимом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Пока неясно, когда Будапешт планирует отказаться от поступающей ему по трубопроводу дешевой российской нефти и планирует ли вообще.
Высокопоставленный источник сообщил, что в связи с неопределенностью позиции Венгрии в ЕС готовят запасной вариант, предусматривающей введение пошлин на нефть из РФ. По замыслу разработчиков плана, введение пошлин сделает российскую нефть неконкурентоспособной.
Как отмечается, Венгрия не сможет наложить вето на введение пошлин, поскольку одобрение этой инициативы потребует квалифицированного большинства голосов, а не единогласного голосования 27 стран-участников как в случае с обычными санкциями. При этом обложение российской нефти пошлинами стало возможно, поскольку ЕС отменил статус "наиболее благоприятствуемой нации" в отношении России.
Издание отмечает, что введение пошлин рассматривается в ЕС как крайняя мера и может быть инициирована лишь в случае, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставок не принесут результатов. Ожидается, что вопрос о пошлинах может вызвать ожесточенные дебаты на уровне лидеров ЕС.
Премьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 17:27
Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии
 
ЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВенгрияБудапештВиктор Орбан
 
 
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