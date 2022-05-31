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В Крыму заявили, что порты юга Украины всегда были русскими - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/porty-1791914195.html
В Крыму заявили, что порты юга Украины всегда были русскими
В Крыму заявили, что порты юга Украины всегда были русскими - РИА Новости, 31.05.2022
В Крыму заявили, что порты юга Украины всегда были русскими
Порты освобожденных Херсонской и Запорожской областей исторически всегда были русскими, в ближайшее время все они будут восстановлены и интегрированы в единую... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:21
2022-05-31T07:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Порты освобожденных Херсонской и Запорожской областей исторически всегда были русскими, в ближайшее время все они будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, в освобожденных областях от местного населения часто звучит вопрос, запустят ли предприятия, которые с конца девяностых прекратили свою работу."Запустим. Россия пришла навсегда", - подчеркнул Крючков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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украина
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в мире, украина, россия, запорожская область
07:21 31.05.2022
 
В Крыму заявили, что порты юга Украины всегда были русскими

Советник главы Крыма Крючков заявил, что порты юга Украины всегда были русскими

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Порты освобожденных Херсонской и Запорожской областей исторически всегда были русскими, в ближайшее время все они будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Уже заработал порт Мариуполя. На очереди Бердянск, Херсон и Скадовск. Исторически русские порты, русские города - начинают новую жизнь. Они будут все восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, в освобожденных областях от местного населения часто звучит вопрос, запустят ли предприятия, которые с конца девяностых прекратили свою работу.
"Запустим. Россия пришла навсегда", - подчеркнул Крючков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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