https://ria.ru/20220531/politika-1791928742.html
В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС
В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС
Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы понес многомиллиардные потери, заявил в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:35
2022-05-31T09:35
2022-05-31T09:40
в мире
евросоюз
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы понес многомиллиардные потери, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию", - сказал Иванов."При этом Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов. Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия
09:35 31.05.2022 (обновлено: 09:40 31.05.2022)
В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС
В МИД заявили, что политика ЕС в отношении России испытывает дефицит здравого смысла
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы понес многомиллиардные потери, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС
положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию", - сказал Иванов.
"При этом Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов. Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет", - добавил замминистра.