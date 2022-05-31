https://ria.ru/20220531/politika-1791928742.html

В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС

В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС - РИА Новости, 31.05.2022

В МИД заявили о дефиците здравого смысла в политике ЕС

Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы понес многомиллиардные потери, заявил в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:35

2022-05-31T09:35

2022-05-31T09:40

в мире

евросоюз

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы понес многомиллиардные потери, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию", - сказал Иванов."При этом Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов. Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евросоюз, россия