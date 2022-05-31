Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/pogoda-1791915887.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 31.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:55
2022-05-31T07:55
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751028894_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_77063d9407d9c9f8813e8b77643693db.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юго-запада атмосферный фронт."Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди. В Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик уточнил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220531/pogoda-1791907090.html
https://ria.ru/20220529/pogoda-1791549113.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751028894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71d37f3ca2a0de6ed5eb8b782dd71918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
07:55 31.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус заявил, что в Москве во вторник ожидается до 16 градусов тепла и дожди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юго-запада атмосферный фронт.
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
03:24
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета
"Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди. В Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
Молодой человек на Красной площади - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 14:44
Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала