https://ria.ru/20220531/pogoda-1791915887.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 31.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:55
2022-05-31T07:55
2022-05-31T07:55
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юго-запада атмосферный фронт."Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди. В Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик уточнил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220531/pogoda-1791907090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус заявил, что в Москве во вторник ожидается до 16 градусов тепла и дожди