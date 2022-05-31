https://ria.ru/20220531/pogoda-1791915887.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 31.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:55

2022-05-31T07:55

2022-05-31T07:55

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и плюс 16 градусов ожидают жителей столицы во вторник, об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня погоду в столичном регионе будет формировать приближающийся с юго-запада атмосферный фронт."Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, временами пройдут дожди. В Москве плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик уточнил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220531/pogoda-1791907090.html

https://ria.ru/20220529/pogoda-1791549113.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус