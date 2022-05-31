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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета - РИА Новости, 31.05.2022
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета
Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:24
2022-05-31T03:24
2022-05-31T04:43
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.По словам синоптика, в среду, 1 июня, воздух прогреется до 22—24 градусов. В этот день температура будет опережать календарную норму на пару градусов, к выходным станет немного прохладнее – 17—22 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве в этом году наступит вместе с календарным. "Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва
03:24 31.05.2022 (обновлено: 04:43 31.05.2022)
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета
Специалист Росгидрометцентра Макарова: погода в Москве в начале июня будет неустойчивой
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра", - сказала она.
По словам синоптика, в среду, 1 июня, воздух прогреется до 22—24 градусов. В этот день температура будет опережать календарную норму на пару градусов, к выходным станет немного прохладнее – 17—22 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве в этом году наступит вместе с календарным. "Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.