https://ria.ru/20220531/pogoda-1791907090.html

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета - РИА Новости, 31.05.2022

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале лета

Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:24

2022-05-31T03:24

2022-05-31T04:43

общество

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.По словам синоптика, в среду, 1 июня, воздух прогреется до 22—24 градусов. В этот день температура будет опережать календарную норму на пару градусов, к выходным станет немного прохладнее – 17—22 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве в этом году наступит вместе с календарным. "Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.

https://ria.ru/20220530/forum-1791818462.html

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Максим Горбачев

общество, москва