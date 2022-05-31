https://ria.ru/20220531/pogibshie-1792178142.html

В ДНР сообщили о гибели семерых военнослужащих республики

В ДНР сообщили о гибели семерых военнослужащих республики - РИА Новости, 31.05.2022

В ДНР сообщили о гибели семерых военнослужащих республики

Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки семь защитников республики погибли при исполнении воинского долга и 18 человек получили ранения. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:26

2022-05-31T19:26

2022-05-31T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки семь защитников республики погибли при исполнении воинского долга и 18 человек получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и восемнадцать получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html

донецкая народная республика

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украина

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс