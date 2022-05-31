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Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки

Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.05.2022

Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки

Еще один подросток получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:59

2022-05-31T17:59

2022-05-31T17:59

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Еще один подросток получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что подросток пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками. Еще один мирный житель попал под завалы разрушенного дома."По уточненным данным, в результате вооруженной атаки украинских боевиков по улице Виноградной, 4 в горловском поселке городского типа Пантелеймоновке ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних мальчиков: Н. Д. В. 2007 года рождения, Ф. А. В. 2007 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что подростки были доставлены в Городскую больницу №2 в Горловке.

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины