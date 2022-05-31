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Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки
Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки - РИА Новости, 31.05.2022
Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки
Еще один подросток получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:59
2022-05-31T17:59
2022-05-31T17:59
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Еще один подросток получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что подросток пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками. Еще один мирный житель попал под завалы разрушенного дома."По уточненным данным, в результате вооруженной атаки украинских боевиков по улице Виноградной, 4 в горловском поселке городского типа Пантелеймоновке ранения различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних мальчиков: Н. Д. В. 2007 года рождения, Ф. А. В. 2007 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что подростки были доставлены в Городскую больницу №2 в Горловке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки
Мэр Горловки Приходько: еще один подросток пострадал в результате обстрела Пантелеймоновки