https://ria.ru/20220531/podorozhanie-1792192032.html

Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт

Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт - РИА Новости, 31.05.2022

Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт

Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:11

2022-05-31T20:11

2022-05-31T20:12

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости энергоносителей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на производителей.В настоящее время во французских супермаркетах цена упаковки воды Cristaline в бутылках по 1,5 литра составляет примерно один евро. В 2021 году в стране было продано более 233 миллионов бутылок. По данным телеканала, владелец бренда группа Alma приняла решение повысить цену. Эксперт в сфере потребления Оливье Довер сообщает, что повышение составит порядка 10%.Телеканал называет решение производителей историческим. Еще в 2012 году создатель марки Cristaline Пьер Папийо (умер в 2017 году) заявлял, что ее цена не менялась более десяти лет, с момента перехода на евро в 1999 году.Эта стабильность объяснялась повышением фабричной производительности, снижением веса пластика в бутылках (чуть более 20 граммов на бутылку по сравнению с 30 граммами у конкурентов), увеличение числа источников, откуда добывается вода, с целью снижения транспортных расходов.Но в 2022 году растущая инфляция оказалась слишком высокой даже для Cristaline, отмечается в материале. С ростом цен на нефть стоимость ПЭТ-пластика, согласно данным сырьевого барометра, с октября по май выросла почти на 40%. К этому следует добавить стоимость топлива для транспортировки между источниками, заводами по розливу и торговыми точками.Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1787057327.html

https://ria.ru/20220520/tseny-1789697168.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евростат, франция, в мире