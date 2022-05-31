https://ria.ru/20220531/podorozhanie-1792192032.html
Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт
Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт - РИА Новости, 31.05.2022
Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт
Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:11
2022-05-31T20:11
2022-05-31T20:12
экономика
евростат
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106433/72/1064337291_0:353:5760:3593_1920x0_80_0_0_f0ca8b04c16cabc95688947643722966.jpg
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости энергоносителей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на производителей.В настоящее время во французских супермаркетах цена упаковки воды Cristaline в бутылках по 1,5 литра составляет примерно один евро. В 2021 году в стране было продано более 233 миллионов бутылок. По данным телеканала, владелец бренда группа Alma приняла решение повысить цену. Эксперт в сфере потребления Оливье Довер сообщает, что повышение составит порядка 10%.Телеканал называет решение производителей историческим. Еще в 2012 году создатель марки Cristaline Пьер Папийо (умер в 2017 году) заявлял, что ее цена не менялась более десяти лет, с момента перехода на евро в 1999 году.Эта стабильность объяснялась повышением фабричной производительности, снижением веса пластика в бутылках (чуть более 20 граммов на бутылку по сравнению с 30 граммами у конкурентов), увеличение числа источников, откуда добывается вода, с целью снижения транспортных расходов.Но в 2022 году растущая инфляция оказалась слишком высокой даже для Cristaline, отмечается в материале. С ростом цен на нефть стоимость ПЭТ-пластика, согласно данным сырьевого барометра, с октября по май выросла почти на 40%. К этому следует добавить стоимость топлива для транспортировки между источниками, заводами по розливу и торговыми точками.Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1787057327.html
https://ria.ru/20220520/tseny-1789697168.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106433/72/1064337291_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_0e127c127eaefbdb003bfc6be04eaf83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евростат, франция, в мире
20:11 31.05.2022 (обновлено: 20:12 31.05.2022)
Во Франции впервые за 20 лет подорожает самый продаваемый продукт
Вода Cristaline, самый продаваемый продукт во Франции, подорожает впервые за 20 лет
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости.
Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости энергоносителей, сообщает
телеканал BFMTV со ссылкой на производителей.
В настоящее время во французских супермаркетах цена упаковки воды Cristaline в бутылках по 1,5 литра составляет примерно один евро. В 2021 году в стране было продано более 233 миллионов бутылок.
По данным телеканала, владелец бренда группа Alma приняла решение повысить цену. Эксперт в сфере потребления Оливье Довер сообщает, что повышение составит порядка 10%.
Телеканал называет решение производителей историческим. Еще в 2012 году создатель марки Cristaline Пьер Папийо (умер в 2017 году) заявлял, что ее цена не менялась более десяти лет, с момента перехода на евро в 1999 году.
Эта стабильность объяснялась повышением фабричной производительности, снижением веса пластика в бутылках (чуть более 20 граммов на бутылку по сравнению с 30 граммами у конкурентов), увеличение числа источников, откуда добывается вода, с целью снижения транспортных расходов.
Но в 2022 году растущая инфляция оказалась слишком высокой даже для Cristaline, отмечается в материале. С ростом цен на нефть стоимость ПЭТ-пластика, согласно данным сырьевого барометра, с октября по май выросла почти на 40%. К этому следует добавить стоимость топлива для транспортировки между источниками, заводами по розливу и торговыми точками.
Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке Евростата
, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с 7,4% месяцем ранее.