Рейтинг@Mail.ru
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/podderzhka-1792033312.html
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 31.05.2022
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване
Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:19
2022-05-31T14:19
в мире
справки
цай инвэнь
тайвань
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8c1652dc3fa755df0d39bd8808dd969.jpg
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, чрезвычайно опасна, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Сенатор Тэмми Дакуорт в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится на Тайване с 30 мая по 1 июня, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. Дакуорт приезжает на Тайвань второй год подряд, в прошлом году она посещала остров с кратким визитом вместе с сенаторами Дэном Салливаном и Крисом Кунсом."Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военного сговора США и Тайваня", - говорится в распространенном заявлении Чжу Фэнлянь.Она подчеркнула, что некоторые американские сенаторы неоднократно предпринимали ошибочные действия, которые серьезно нарушали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. По ее словам, "потворство и поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, чрезвычайно опасны"."Попытки руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова, обречены на провал", - указала она.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220530/tayvan-1791899896.html
https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963065_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a81b8577d425350fa12c5941e535e6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, цай инвэнь, тайвань, китай, сша
14:19 31.05.2022
 
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване

В Китае предупредили США об опасности поддержки сепаратистских сил на Тайване

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, чрезвычайно опасна, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Сенатор Тэмми Дакуорт в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится на Тайване с 30 мая по 1 июня, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. Дакуорт приезжает на Тайвань второй год подряд, в прошлом году она посещала остров с кратким визитом вместе с сенаторами Дэном Салливаном и Крисом Кунсом.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 23:39
В Тайване заявили, что КНР направила 30 боевых самолетов к берегам острова
"Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военного сговора США и Тайваня", - говорится в распространенном заявлении Чжу Фэнлянь.
Она подчеркнула, что некоторые американские сенаторы неоднократно предпринимали ошибочные действия, которые серьезно нарушали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. По ее словам, "потворство и поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, чрезвычайно опасны".
"Попытки руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова, обречены на провал", - указала она.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 18:07
МИД КНР ответил на слова Блинкена о Тайване, заменив в его речи одно слово
 
В миреСправкиЦай ИнвэньТайваньКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала