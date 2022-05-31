https://ria.ru/20220531/podderzhka-1792033312.html
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 31.05.2022
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване
Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:19
2022-05-31T14:19
2022-05-31T14:19
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, чрезвычайно опасна, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Сенатор Тэмми Дакуорт в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится на Тайване с 30 мая по 1 июня, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. Дакуорт приезжает на Тайвань второй год подряд, в прошлом году она посещала остров с кратким визитом вместе с сенаторами Дэном Салливаном и Крисом Кунсом."Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военного сговора США и Тайваня", - говорится в распространенном заявлении Чжу Фэнлянь.Она подчеркнула, что некоторые американские сенаторы неоднократно предпринимали ошибочные действия, которые серьезно нарушали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. По ее словам, "потворство и поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, чрезвычайно опасны"."Попытки руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова, обречены на провал", - указала она.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220530/tayvan-1791899896.html
https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html
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в мире, справки, цай инвэнь, тайвань, китай, сша
Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване
В Китае предупредили США об опасности поддержки сепаратистских сил на Тайване
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, чрезвычайно опасна, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Сенатор Тэмми Дакуорт в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится на Тайване
с 30 мая по 1 июня, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь
. Дакуорт приезжает на Тайвань второй год подряд, в прошлом году она посещала остров с кратким визитом вместе с сенаторами Дэном Салливаном и Крисом Кунсом.
"Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военного сговора США
и Тайваня", - говорится в распространенном заявлении Чжу Фэнлянь.
Она подчеркнула, что некоторые американские сенаторы неоднократно предпринимали ошибочные действия, которые серьезно нарушали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. По ее словам, "потворство и поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, чрезвычайно опасны".
"Попытки руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова, обречены на провал", - указала она.
Официальные отношения между центральным правительством КНР
и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.