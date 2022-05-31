https://ria.ru/20220531/podderzhka-1792033312.html

Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване

Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване - РИА Новости, 31.05.2022

Китай предупредил США об опасности поддержки сепаратистов на Тайване

Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:19

2022-05-31T14:19

2022-05-31T14:19

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Попытки руководства Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова обречены на провал, поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, чрезвычайно опасна, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Сенатор Тэмми Дакуорт в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится на Тайване с 30 мая по 1 июня, во вторник она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь. Дакуорт приезжает на Тайвань второй год подряд, в прошлом году она посещала остров с кратким визитом вместе с сенаторами Дэном Салливаном и Крисом Кунсом."Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военного сговора США и Тайваня", - говорится в распространенном заявлении Чжу Фэнлянь.Она подчеркнула, что некоторые американские сенаторы неоднократно предпринимали ошибочные действия, которые серьезно нарушали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. По ее словам, "потворство и поддержка сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, чрезвычайно опасны"."Попытки руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня привлечь внешние антикитайские силы для провокаций в пользу независимости острова, обречены на провал", - указала она.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220530/tayvan-1791899896.html

https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html

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в мире, справки, цай инвэнь, тайвань, китай, сша