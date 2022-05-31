https://ria.ru/20220531/pobeditel-1792021798.html

Проект ВТБ победил в двух номинациях премии MARSPO Awards 2022

Проект ВТБ победил в двух номинациях премии MARSPO Awards 2022 - РИА Новости, 31.05.2022

Проект ВТБ победил в двух номинациях премии MARSPO Awards 2022

Разработанный ВТБ и Relanta Event Agency проект одержал победу в двух номинациях VI профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022: РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:45

2022-05-31T13:45

2022-05-31T13:45

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Разработанный ВТБ и Relanta Event Agency проект одержал победу в двух номинациях VI профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022: "Лучшая спонсорская активация" и "Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге", сообщает пресс–служба банка.MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Основными критериями оценки проектов являются: эффективное использование инструментов маркетинга в достижении задач участников рынка — популяризации спортивных организаций и спортивных событий, повышении ценности и узнаваемости брендов при эффективном использовании имеющихся ресурсов.Победу в номинациях "Лучшая спонсорская активация" и "Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге" одержал проект "ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ". В рамках XXXI Международного теннисного турнир "ВТБ Кубок Кремля" банк создал онлайн-платформу, которая дала возможность всем желающим виртуально посетить турнир. На сайте проекта для пользователей были доступны трансляции матчей, интервью со спортсменами в прямом эфире, самая актуальная информация о соревнованиях и многое другое."Банк ВТБ на протяжении многих лет системно поддерживает спортивные проекты в рамках программы „Спортивная страна“. Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и поиск современных решений для увеличения аудитории каждого мероприятия. Наша цель — популяризации спорта и здорового образа жизни. В 2021 году мы смогли эффективно выстроить процессы и реализовать онлайн-проект, соответствующий запросам аудитории. Ценно, что профессиональное сообщество высоко оценило эту инициативу банка", — отметил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.

https://realty.ria.ru/20220526/ipoteka-1790793483.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика