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В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве - РИА Новости, 31.05.2022
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В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве - РИА Новости, 31.05.2022
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве
МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:08
2022-05-31T15:08
в мире
франция
париж
киев
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мид франции‎
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции, назвав это слухами.Ранее СВР сообщила, что мэрия Киева рассматривает обращение французских властей о переименовании Московской улицы в украинской столице в честь Франции, отметив, что это "постыдное предложение - неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве"."Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства", - заявил во вторник представитель французского МИД в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли в Париже подтвердить эту информацию.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html
франция
париж
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в мире, франция, париж, киев, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мид франции‎
15:08 31.05.2022
 
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве

МИД Франции назвал слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции, назвав это слухами.
Ранее СВР сообщила, что мэрия Киева рассматривает обращение французских властей о переименовании Московской улицы в украинской столице в честь Франции, отметив, что это "постыдное предложение - неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве".
"Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства", - заявил во вторник представитель французского МИД в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли в Париже подтвердить эту информацию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 12:22
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
 
В миреФранцияПарижКиевУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МИД Франции‎
 
 
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