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В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве

В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве - РИА Новости, 31.05.2022

В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве

МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:08

2022-05-31T15:08

2022-05-31T15:08

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франция

париж

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мид франции‎

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции, назвав это слухами.Ранее СВР сообщила, что мэрия Киева рассматривает обращение французских властей о переименовании Московской улицы в украинской столице в честь Франции, отметив, что это "постыдное предложение - неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве"."Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства", - заявил во вторник представитель французского МИД в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли в Париже подтвердить эту информацию.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html

франция

париж

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Кирилл Волков

в мире, франция, париж, киев, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мид франции‎