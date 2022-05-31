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В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве - РИА Новости, 31.05.2022
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве
МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:08
2022-05-31T15:08
2022-05-31T15:08
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париж
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мид франции
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции, назвав это слухами.Ранее СВР сообщила, что мэрия Киева рассматривает обращение французских властей о переименовании Московской улицы в украинской столице в честь Франции, отметив, что это "постыдное предложение - неприкрытое проявление крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве"."Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства", - заявил во вторник представитель французского МИД в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли в Париже подтвердить эту информацию.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, киев, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мид франции
В Париже назвали слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве
МИД Франции назвал слухами предложение переименовать Московскую улицу в Киеве