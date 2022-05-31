https://ria.ru/20220531/pamyatnik-1791956187.html

В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу Вартаняну

В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу Вартаняну - РИА Новости, 31.05.2022

В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу Вартаняну

Памятник легендарному разведчику-нелегалу Герою Советского Союза Геворку Вартаняну открыли в Москве на территории школы №2070, носящей его имя, передает... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:15

2022-05-31T11:15

2022-05-31T11:15

москва

общество

геворк вартанян

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Памятник легендарному разведчику-нелегалу Герою Советского Союза Геворку Вартаняну открыли в Москве на территории школы №2070, носящей его имя, передает корреспондент РИА Новости.Вартанян считается одним из наиболее ярких символов отечественной нелегальной разведки, которая 28 июня будет отмечать свой вековой юбилей. Школа расположена недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки России.Автором памятника стал скульптор Александр Головачев. Ранее он рассказывал РИА Новости, что изобразил Вартаняна в его знаменитой по многим фотографиям позе – с заложенными за спину руками и с "тонкой улыбкой интеллектуала на волевом лице".В торжественной церемонии приняли участие заместитель директора СВР Евгений Колесников, глава Союза армян России Ара Абрамян, другие официальные лица, представители ветеранских организаций СВР, преподаватели и ученики школы №2070."Все мы знаем, что долгие годы он и его жена Гоар Вартанян работали за рубежом с позиций нелегальной разведки. Геворк Андреевич сделал свой выбор в 16 лет и встал на путь борьбы с фашизмом. После этого осуществил десятки замечательных операций за рубежом по вскрытию угроз национальной безопасности нашей родины и из каждой командировки возвращался с победой", - сказал Колесников.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой.Потомственный разведчикГеворк Андреевич Вартанян (1924-2012) родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону в семье иранского подданного, директора маслобойного завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой, покинул СССР по ее заданию и под прикрытием коммерческой деятельности вел активную разведывательную агентурную работу.Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком, в феврале 1940 года установил прямой контакт с резидентурой НКВД СССР в Тегеране. По поручению резидента советской внешней разведки Ивана Агаянца он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других иранских городах. Только за два года группа молодых людей, патриотически настроенных к СССР, передвигавшаяся на велосипедах и получившая название "Легкая кавалерия", установила около 400 человек, так или иначе связанных с германской разведкой."Амир" (таким был тогда оперативный псевдоним Геворка Вартаняна) принял активное участие в обеспечении безопасности лидеров "большой тройки" в ходе работы Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года. Именно "Легкая кавалерия" за несколько месяцев до конференции выследила Франца Майера (настоящее имя Рихард Август) - главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны.С 1942 года в состав "Легкой кавалерии" входила Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019). Геворк и Гоар полюбили друг друга, а в 1946 году поженились в Тегеране. В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. С 1956 года в течение 30 лет супруги Вартанян под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в экстремальных условиях в разных странах мира.Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. По мнению специалистов, результаты работы четы Вартанян столь значительны, что никогда не будут обнародованы.В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. Его заслуги в разведывательной деятельности были отмечены многими орденами и медалями, а также главным знаком отличия КГБ СССР – "Почетный сотрудник госбезопасности".Имя Вартаняна занесено на доску почета Зала истории внешней разведки - это высшая почесть в СВР России. Бронзовый барельеф Вартаняна размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР.

https://ria.ru/20200509/1571230036.html

https://ria.ru/20200322/1568965072.html

https://ria.ru/20201208/muzey-1588131039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, геворк вартанян