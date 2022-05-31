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Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам
Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам - РИА Новости, 31.05.2022
Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам
Более двухсот представителей малого и среднего бизнеса Оренбуржья получат отсрочку по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:35
2022-05-31T12:35
2022-05-31T12:35
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Более двухсот представителей малого и среднего бизнеса Оренбуржья получат отсрочку по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое полугодие текущего года, соответствующее решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.Из получивших отсрочку 194 субъекта МСП и самозанятых граждан, 4 системообразующих предприятия и 2 социально ориентированные некоммерческие организации.Пресс-служба отмечает, что меры введены в рамках реализации плана по обеспечению социально-экономической стабильности региона в условиях внешнего санкционного давления.Также до конца года вводится мораторий на повышение арендной платы. Это касается 21 долгосрочного договора, заключённого с субъектами МСП в регионе.Вся информация о федеральной и региональной поддержке бизнеса собрана на специальном информационном ресурсе ПОДДЕРЖКА56.РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, оренбург, экономика, россия, бизнес
ОРЕНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Более двухсот представителей малого и среднего бизнеса Оренбуржья получат отсрочку по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое полугодие текущего года, соответствующее решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.
Из получивших отсрочку 194 субъекта МСП и самозанятых граждан, 4 системообразующих предприятия и 2 социально ориентированные некоммерческие организации.
Пресс-служба отмечает, что меры введены в рамках реализации плана по обеспечению социально-экономической стабильности региона в условиях внешнего санкционного давления.
" В Оренбуржье предусмотрены налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса, в том числе - льготные микрозаймы под 8,5% годовых для МСП на создание новых производств, выпуск новых товаров, увеличения номенклатуры производимой продукции, а также для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере экспорта, импорта товаров и услуг. Главная задача теперь, чтобы этими инструментами активно пользовались", – цитирует пресс-служба губернатора Дениса Паслера.
Также до конца года вводится мораторий на повышение арендной платы. Это касается 21 долгосрочного договора, заключённого с субъектами МСП в регионе.
Вся информация о федеральной и региональной поддержке бизнеса собрана на специальном информационном ресурсе ПОДДЕРЖКА56.РФ
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