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Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам

Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам - РИА Новости, 31.05.2022

Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам

Более двухсот представителей малого и среднего бизнеса Оренбуржья получат отсрочку по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:35

2022-05-31T12:35

2022-05-31T12:35

оренбургская область

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оренбургская область

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Более двухсот представителей малого и среднего бизнеса Оренбуржья получат отсрочку по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое полугодие текущего года, соответствующее решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.Из получивших отсрочку 194 субъекта МСП и самозанятых граждан, 4 системообразующих предприятия и 2 социально ориентированные некоммерческие организации.Пресс-служба отмечает, что меры введены в рамках реализации плана по обеспечению социально-экономической стабильности региона в условиях внешнего санкционного давления.Также до конца года вводится мораторий на повышение арендной платы. Это касается 21 долгосрочного договора, заключённого с субъектами МСП в регионе.Вся информация о федеральной и региональной поддержке бизнеса собрана на специальном информационном ресурсе ПОДДЕРЖКА56.РФ.

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Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область, оренбург, экономика, россия, бизнес