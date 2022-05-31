https://ria.ru/20220531/otkaz-1791906058.html

Британцы высмеяли отказ Байдена поставлять Украине дальнобойные ракеты

Британцы высмеяли отказ Байдена поставлять Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 31.05.2022

Британцы высмеяли отказ Байдена поставлять Украине дальнобойные ракеты

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию президента США Джо Байдена о возможных поставках Украине ракетных систем. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:55

2022-05-31T02:55

2022-05-31T02:55

в мире

украина

сша

нато

джо байден

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию президента США Джо Байдена о возможных поставках Украине ракетных систем.Как заявил Байден, Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Это высказывание главы государства прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия напугала Байдена. Опять!" – написал пользователь sleepysam."Наконец-то толковое решение от Байдена. Интересно, кто за Джо его принимал", - пошутил Kelly_S."Может, миллиарды на Штаты потратить, а не забрасывать вооружением другие страны?" – спросил YassieMan"В какой это момент Украина внезапно стала нашим лучшим другом и ближайшим союзником? По-честному, до этого конфликта, сколько из вас знали, где она находится и как выглядит ее флаг? Кто-нибудь из вас знает историю Украины, хотя бы с 2014 года?" – задался вопросом Okthen21."Боже ты мой, кот выпрыгнул из мешка. США, Великобритании и Европе не нужно, чтобы Украина победила и конфликт закончился. Им нужно затянуть боевые действия, чтоб их военно-промышленные комплексы продолжали делать денежки", - выразил мнение Mikey2016."Наконец что-то благоразумное от США", - добавил John Span.Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму почти до 40 миллиардов.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220530/oruzhie-1791877610.html

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в мире, украина, сша, нато, джо байден