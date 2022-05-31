05:02 31.05.2022 (обновлено: 07:39 31.05.2022)
На "Азовстали" нашли иностранное оружие и сожженную форму националистов
Сотрудники СК России нашли на "Азовстали" иностранное оружие и сожженную форму боевиков
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России приступили к следственным действиями на территории промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, на позициях нашли иностранное оружие и места, где уничтожалась форма, передает корреспондент РИА Новости.
Следователи осмотрели разбитые позиции украинских боевиков, места расположения частей националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), а также производственные и административные площади завода "Азовсталь".
В ходе осмотра следователи обнаружили боекомплекты и вооружение иностранного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. В подвальных помещениях следователи нашли места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ и националистического полка "Азов".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом. Минобороны России 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских военных.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса