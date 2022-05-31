https://ria.ru/20220531/osmotr-1791909764.html

На "Азовстали" нашли иностранное оружие и сожженную форму националистов

На "Азовстали" нашли иностранное оружие и сожженную форму националистов - РИА Новости, 31.05.2022

На "Азовстали" нашли иностранное оружие и сожженную форму националистов

Сотрудники Следственного комитета России приступили к следственным действиями на территории промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, на позициях нашли... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T05:02

2022-05-31T05:02

2022-05-31T07:39

специальная военная операция на украине

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мариуполь

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вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России приступили к следственным действиями на территории промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, на позициях нашли иностранное оружие и места, где уничтожалась форма, передает корреспондент РИА Новости.Следователи осмотрели разбитые позиции украинских боевиков, места расположения частей националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), а также производственные и административные площади завода "Азовсталь".В ходе осмотра следователи обнаружили боекомплекты и вооружение иностранного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. В подвальных помещениях следователи нашли места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ и националистического полка "Азов".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом. Минобороны России 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских военных.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791904481.html

россия

мариуполь

украина

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Максим Горбачев

в мире, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины