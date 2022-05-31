https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия - РИА Новости, 31.05.2022
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:16
2022-05-31T23:16
2022-05-31T23:18
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер добавила, что Байден ратует за запрет на продажу "штурмового оружия" и магазинов повышенной емкости.
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в мире, сша, джо байден
23:16 31.05.2022 (обновлено: 23:18 31.05.2022)
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
В Белом доме сообщили, что Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия