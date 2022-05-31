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Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия - РИА Новости, 31.05.2022
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Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия - РИА Новости, 31.05.2022
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:16
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в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Жан-Пьер добавила, что Байден ратует за запрет на продажу "штурмового оружия" и магазинов повышенной емкости.
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в мире, сша, джо байден
23:16 31.05.2022 (обновлено: 23:18 31.05.2022)
 
Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия

В Белом доме сообщили, что Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в Вашингтоне
Офицер полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Он не поддерживает запрет на продажу всех видов оружия", - ответила она на вопрос, могут ли США вслед за Канадой запретить торговлю пистолетами и револьверами.
Жан-Пьер добавила, что Байден ратует за запрет на продажу "штурмового оружия" и магазинов повышенной емкости.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 02:02
Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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