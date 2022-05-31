https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792204615.html

Постпред при ООН: США поставят Киеву оружие только для защиты внутри границ

Постпред при ООН: США поставят Киеву оружие только для защиты внутри границ - РИА Новости, 31.05.2022

Постпред при ООН: США поставят Киеву оружие только для защиты внутри границ

США будут поставлять вооружения Украине для защиты на своей территории, но не для ударов по России, заявила журналистам постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:01

2022-05-31T21:01

2022-05-31T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

владимир путин

сергей лавров

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ООН, 31 мая - РИА Новости. США будут поставлять вооружения Украине для защиты на своей территории, но не для ударов по России, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы с первого дня четко заявляли, что будем обеспечивать Украину вооружениями для их защиты от российской агрессии, для защиты в пределах их границ. Мы не предоставляем вооружения, которые позволят украинцам атаковать Россию со своей территории. Президент Байден четко сказал, что мы не собираемся быть стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Москва направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220531/krizis-1792039601.html

https://ria.ru/20220531/isterika-1791921552.html

сша

киев

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, оон, украина, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато