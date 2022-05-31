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Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:10
2022-05-31T19:10
2022-05-31T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 18.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
ясиноватая
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую
ДНР: украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую