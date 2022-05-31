https://ria.ru/20220531/obstrely-1792170893.html

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли Александровку и Ясиноватую

Украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:10

2022-05-31T19:10

2022-05-31T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f42b9613f3a89f6db70ba5e11aafc723.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Александровку и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 18.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр