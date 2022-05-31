В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены дома
В ДНР заявили о повреждении многоквартирных домов в Горловке и Донецке из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора
Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Многоквартирные жилые дома повреждены в Горловке и Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) следующих населенных пунктов: населенный пункт Горловка (поселок шахты имени В.И. Ленина): улица Краснофлотская, 10 – многоквартирный жилой дом; улица Вайнеров, 12 – прямое попадание в частный дом; город Донецк (Петровский район): улица Петрова, 20/7 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра. Населенный пункт Горловка войска Украины обстреляли пять раз, выпустив по нему снаряды 122 миллиметра, мины 60 миллиметров, гранаты из РПГ, а также применив стрелковое оружие.
Штаб территориальной обороны ДНР во вторник сообщил, что из-за обстрелов территории Донецкой народной республики украинскими войсками два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.