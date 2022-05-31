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При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrel-1792037317.html
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 31.05.2022
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека
Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:36
специальная военная операция на украине
украина
днр
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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украина, днр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
14:33 31.05.2022 (обновлено: 14:36 31.05.2022)
 
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека

При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека, еще пятеро ранены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецкой народной республике число жертв возросло до 7 человек: 2 погибли и 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник МЧС ДНР работает на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДНРВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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