https://ria.ru/20220531/obstrel-1792037317.html
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 31.05.2022
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека
Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:36
специальная военная операция на украине
украина
днр
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при обстреле территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/obstrel-1792029585.html
украина
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украина, днр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
14:33 31.05.2022 (обновлено: 14:36 31.05.2022)
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека
При обстреле территории ДНР украинскими войсками погибли два человека, еще пятеро ранены