09:08 31.05.2022 (обновлено: 10:02 31.05.2022)
Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по ДНР
ВСУ за сутки 42 раза открывали огонь по ДНР, шесть человек погибли
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 240 боеприпасов, шесть человек погибли и 19 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 240 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц, в т.ч. ребенка 2009 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц, в т.ч. двое детей: подросток (девочка) 2008 г.р. и девочка 2019 г.р. в Буденновском и Ворошиловском районах Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В свою очередь штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные МЧС республики сообщает, что с 8.00 30 мая по 8.00 31 мая (совпадает с мск) в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР погибли пять человек и еще 21 человек получил ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.