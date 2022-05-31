https://ria.ru/20220531/neft-1792046290.html

"Со смертью играете": китайцы высмеяли эмбарго ЕС на российскую нефть

"Со смертью играете": китайцы высмеяли эмбарго ЕС на российскую нефть - РИА Новости, 31.05.2022

"Со смертью играете": китайцы высмеяли эмбарго ЕС на российскую нефть

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали решение Евросоюза ограничить импорт российской нефти. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:01

2022-05-31T15:01

2022-05-31T16:26

цены на нефть

шарль мишель

владимир путин

украина

россия

брюссель

евросоюз

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали решение Евросоюза ограничить импорт российской нефти.Так, по итогам первого дня саммита в Брюсселе лидерам стран — членов ЕС удалось договориться о частичном запрете на поставки ресурсов, который коснется морских перевозок. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, это затронет две трети импорта. Топливо, поступающее по трубопроводу, не попадет под новые ограничения.Многие читатели высмеяли решимость, с которой союз "наносит себе увечья", и предрекли тяжелые времена для европейцев после наступления холодов."А ведь сейчас лето… Узнаете последствия, когда придет осень", — выразил мнение другой комментатор."Венгрия счастлива: она будет покупать российскую нефть по низкой цене и продавать ее соседям по высокой цене, получая большую прибыль. Конечно, это хорошее решение", — сыронизировал еще один читатель."Евросоюз наносит себе увечья, чтобы доказать всему миру, что его мозги действительно промыты американцами", — подчеркнул Лао Лю."Просто будут покупать не напрямую, а через третьих лиц. Лицо сохранить удастся, но кошелек-то будет страдать", — написал Сяо Фэн."Оставшаяся треть российской нефти будет перепродана ЕС в два раза дороже через трубопроводы: так он сможет сохранить лицо, а Россия — поставки нефти. Все счастливы", — подытожили читатели.Антироссийские санкцииЗапад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220531/neft-1792033664.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791943127.html

https://ria.ru/20220530/embargo-1791899154.html

https://ria.ru/20220531/neft_tsena-1783254658.html

украина

россия

брюссель

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, шарль мишель, владимир путин, украина, россия, брюссель, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии, китай