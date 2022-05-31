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Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт
Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2022
Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт
Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:21
2022-05-31T14:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
брюссель
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от российской нефти, заявил РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти, а стоимость барреля Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара."Для европейских потребителей нефть подорожает совершенно точно. Это связано с планами отказа от российских энергоресурсов и особенностями логистики. К собственно цене барреля прибавится транспортировка, и новые продавцы, понимая крайнюю заинтересованность ЕС в поставках, будут поднимать ценник", - сказал Канищев.По словам эксперта, Европа может замещать российскую нефть поставками из стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также есть возможности импорта из Азербайджана. А вот поставки из Латинской Америки могут "окончательно обрушить экономику ЕС".Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, брюссель, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, brent
14:21 31.05.2022 (обновлено: 14:27 31.05.2022)
 
Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт

Эксперт Канищев: новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от российской нефти, заявил РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти, а стоимость барреля Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара.
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"Для европейских потребителей нефть подорожает совершенно точно. Это связано с планами отказа от российских энергоресурсов и особенностями логистики. К собственно цене барреля прибавится транспортировка, и новые продавцы, понимая крайнюю заинтересованность ЕС в поставках, будут поднимать ценник", - сказал Канищев.
По словам эксперта, Европа может замещать российскую нефть поставками из стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также есть возможности импорта из Азербайджана. А вот поставки из Латинской Америки могут "окончательно обрушить экономику ЕС".
Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельБрюссельРоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияBrent
 
 
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