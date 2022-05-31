14:21 31.05.2022 (обновлено: 14:27 31.05.2022)
Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт
Эксперт Канищев: новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от российской нефти, заявил РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти, а стоимость барреля Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара.
"Для европейских потребителей нефть подорожает совершенно точно. Это связано с планами отказа от российских энергоресурсов и особенностями логистики. К собственно цене барреля прибавится транспортировка, и новые продавцы, понимая крайнюю заинтересованность ЕС в поставках, будут поднимать ценник", - сказал Канищев.
По словам эксперта, Европа может замещать российскую нефть поставками из стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также есть возможности импорта из Азербайджана. А вот поставки из Латинской Америки могут "окончательно обрушить экономику ЕС".
Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.