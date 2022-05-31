https://ria.ru/20220531/neft-1792033664.html

Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт

Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2022

Новые продавцы нефти повысят цены для потребителей в ЕС, считает эксперт

Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:21

2022-05-31T14:21

2022-05-31T14:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от российской нефти, заявил РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти, а стоимость барреля Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара."Для европейских потребителей нефть подорожает совершенно точно. Это связано с планами отказа от российских энергоресурсов и особенностями логистики. К собственно цене барреля прибавится транспортировка, и новые продавцы, понимая крайнюю заинтересованность ЕС в поставках, будут поднимать ценник", - сказал Канищев.По словам эксперта, Европа может замещать российскую нефть поставками из стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также есть возможности импорта из Азербайджана. А вот поставки из Латинской Америки могут "окончательно обрушить экономику ЕС".Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.

https://ria.ru/20220531/neft-1791993377.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, брюссель, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, brent