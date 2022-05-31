https://ria.ru/20220531/neft-1791942557.html

"Сборище идиотов": решение ЕС по поводу российской нефти взбесило болгар

"Сборище идиотов": решение ЕС по поводу российской нефти взбесило болгар - РИА Новости, 31.05.2022

"Сборище идиотов": решение ЕС по поводу российской нефти взбесило болгар

Читатели болгарской газеты "Факти" раскритиковали договоренности Евросоюза о частичном нефтяном эмбарго против России, которое коснется поставок по морю. Многие РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:33

2022-05-31T10:33

2022-05-31T14:12

цены на нефть

шарль мишель

владимир путин

африка

азия

россия

евросоюз

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565046560_71:0:3147:1730_1920x0_80_0_0_d80b876b94874db2f6862ddab61b8288.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" раскритиковали договоренности Евросоюза о частичном нефтяном эмбарго против России, которое коснется поставок по морю. Многие из них предрекли еще более масштабные проблемы с топливом, а некоторые упрекнули чиновников в некомпетентности."Цирк. Мне одному кажется, что ЕС — сборище идиотов?" — задался вопросом один из пользователей."Теперь цены на топливо будут еще выше, а вместе с этим подорожают и все товары. Мои поздравления, ЕС", — отметил другой читатель."Нефть в нашу страну доставляется не танкерами, если я правильно помню (могу ошибаться), значит, нам опять грозит катастрофа с более высокими ценами и умирающей экономикой?" — посетовал еще один комментатор."Теперь осталось напечатать несколько миллиардов евро, на которые толстяки-западники смогут купить нефть у арабских стран, еще больше подняв ее цену и таким образом обманув все нищие страны и народы Азии и Африки. Обанкротить их, а затем привнести гиперинфляцию к нам. Мы словно отданы на откуп каким-то глупым чиновникам", — написал Даката."Поздравляю с новыми ценами на топливо. Сегодня утром нефть снова подорожала. Россия понемногу ее продаст и заработает еще больше", — подчеркнул Горски."К черту лицемеров, к черту эмбарго. Значит, нефть на танкерах вы не хотите, а в трубопроводах приветствуете? Ну введет Путин ответные санкции, только кран поверни. Какие же безмозглые существа нами управляют или думают, что управляют", — подытожили читатели.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. По его словам, это затронет две трети импорта ресурса. Кроме того, в шестом санкционном пакете значатся такие меры, как отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные ограничения.Антироссийские санкцииЗапад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности, Венгрия.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220531/gazprom-1791929066.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791930736.html

африка

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, шарль мишель, владимир путин, африка, азия, россия, евросоюз, евросовет, сбербанк россии, санкции в отношении россии