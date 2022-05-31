10:33 31.05.2022 (обновлено: 14:12 31.05.2022)
"Сборище идиотов": решение ЕС по поводу российской нефти взбесило болгар
Читателей "Фактов" возмутило решение ЕС частично запретить импорт российской нефти
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба"
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" раскритиковали договоренности Евросоюза о частичном нефтяном эмбарго против России, которое коснется поставок по морю. Многие из них предрекли еще более масштабные проблемы с топливом, а некоторые упрекнули чиновников в некомпетентности.
"Цирк. Мне одному кажется, что ЕС — сборище идиотов?" — задался вопросом один из пользователей.
"Теперь цены на топливо будут еще выше, а вместе с этим подорожают и все товары. Мои поздравления, ЕС", — отметил другой читатель.
"Нефть в нашу страну доставляется не танкерами, если я правильно помню (могу ошибаться), значит, нам опять грозит катастрофа с более высокими ценами и умирающей экономикой?" — посетовал еще один комментатор.
"Теперь осталось напечатать несколько миллиардов евро, на которые толстяки-западники смогут купить нефть у арабских стран, еще больше подняв ее цену и таким образом обманув все нищие страны и народы Азии и Африки. Обанкротить их, а затем привнести гиперинфляцию к нам. Мы словно отданы на откуп каким-то глупым чиновникам", — написал Даката.
"Поздравляю с новыми ценами на топливо. Сегодня утром нефть снова подорожала. Россия понемногу ее продаст и заработает еще больше", — подчеркнул Горски.
"К черту лицемеров, к черту эмбарго. Значит, нефть на танкерах вы не хотите, а в трубопроводах приветствуете? Ну введет Путин ответные санкции, только кран поверни. Какие же безмозглые существа нами управляют или думают, что управляют", — подытожили читатели.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. По его словам, это затронет две трети импорта ресурса. Кроме того, в шестом санкционном пакете значатся такие меры, как отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные ограничения.
Антироссийские санкции
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности, Венгрия.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.