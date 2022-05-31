https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html

Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат

Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат - РИА Новости, 31.05.2022

Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат

Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:33

2022-05-31T09:33

2022-05-31T09:33

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

россия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" Никита Чаплин."Эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике нашей страны, но и на экономике всего мира. Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за этих санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах", - сообщил Чаплин.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии