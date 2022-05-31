https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат - РИА Новости, 31.05.2022
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:33
2022-05-31T09:33
2022-05-31T09:33
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" Никита Чаплин."Эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике нашей страны, но и на экономике всего мира. Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за этих санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах", - сообщил Чаплин.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Депутат Чаплин: Россия с учетом роста нефтяных цен не потеряет доходы из-за эмбарго