Рейтинг@Mail.ru
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат - РИА Новости, 31.05.2022
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:33
2022-05-31T09:33
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147619/42/1476194276_0:90:3076:1820_1920x0_80_0_0_4cb87d2f8a7b0ecadebbb3df9db09c11.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" Никита Чаплин."Эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике нашей страны, но и на экономике всего мира. Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за этих санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах", - сообщил Чаплин.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147619/42/1476194276_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_dbeeb06990ea10222252c0903b44be40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
09:33 31.05.2022
 
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат

Депутат Чаплин: Россия с учетом роста нефтяных цен не потеряет доходы из-за эмбарго

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, сообщил РИА Новости сообщил депутат ГД от "Единой России" Никита Чаплин.
"Эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике нашей страны, но и на экономике всего мира. Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за этих санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах", - сообщил Чаплин.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Нефть в обмен на "фантики": не пора ли России ограничить добычу
 
ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенРоссияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала