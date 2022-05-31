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Российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/natsionalisty-1791963887.html
Российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР
Российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
Российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР
Российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:28
2022-05-31T11:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-25
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.Кроме того, отметил генерал, в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-25, вооруженные силы украины, украина
11:28 31.05.2022 (обновлено: 11:29 31.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР

Минобороны: российская авиация уничтожила до 290 украинских националистов в ДНР

© РИА НовостиТехники вешают авиационную ракету Р-73 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
Кроме того, отметил генерал, в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСу-25Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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