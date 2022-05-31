Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на условия по членству в НАТО
Чавушоглу: Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на условия по членству в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на представленные письменные условия по членству в НАТО, они не являются невыполнимыми, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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"В ходе переговоров с делегациями в Турции мы предоставили свои письменные условия. Ждем ответа. Наши условия не невыполнимые", - заявил Чавушоглу отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.