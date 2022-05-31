https://ria.ru/20220531/nato-1791940032.html

Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на условия по членству в НАТО

Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на условия по членству в НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на условия по членству в НАТО

Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на представленные письменные условия по членству в НАТО, они не являются невыполнимыми, заявил глава МИД страны Мевлют... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:22

2022-05-31T10:22

2022-05-31T10:22

в мире

владимир путин

турция

финляндия

швеция

рабочая партия курдистана

нато

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg

АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Турция ждет ответа от Финляндии и Швеции на представленные письменные условия по членству в НАТО, они не являются невыполнимыми, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."В ходе переговоров с делегациями в Турции мы предоставили свои письменные условия. Ждем ответа. Наши условия не невыполнимые", - заявил Чавушоглу отвечая на вопросы редакторов в агентстве AnadoluВ России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

https://ria.ru/20220526/turtsiya-1790966743.html

турция

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, турция, финляндия, швеция, рабочая партия курдистана, нато, мевлют чавушоглу