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В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2022
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В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2022
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"
Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:40
общество
анна кузнецова
луганская народная республика
россия
северодонецк
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики.Медалью ордена "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан РФ в соответствии с требованиями семейного законодательства."В преддверии Дня защиты детей совместно с заместителем председателя Государственной Думы Анной Кузнецовой 18 семьям вручил медаль "Родительская слава". Государственные награды сегодня впервые получили семьи из освобожденных районов республики: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского районов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он пообещал, что празднование Дня защиты детей в следующем году охватит "еще больше территорий". "Праздник вместе с нами обязательно отметят в Северодонецке и Лисичанске", - пообещал глава ЛНР.
https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html
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общество, анна кузнецова, луганская народная республика, россия, северодонецк, леонид пасечник
15:40 31.05.2022
 
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"

Глава ЛНР Пасечник и Анна Кузнецова вручили в республике медали "Родительская слава"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики.
Медалью ордена "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан РФ в соответствии с требованиями семейного законодательства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 12:12
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
"В преддверии Дня защиты детей совместно с заместителем председателя Государственной Думы Анной Кузнецовой 18 семьям вручил медаль "Родительская слава". Государственные награды сегодня впервые получили семьи из освобожденных районов республики: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского районов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он пообещал, что празднование Дня защиты детей в следующем году охватит "еще больше территорий". "Праздник вместе с нами обязательно отметят в Северодонецке и Лисичанске", - пообещал глава ЛНР.
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ОбществоАнна КузнецоваЛуганская Народная РеспубликаРоссияСеверодонецкЛеонид Пасечник
 
 
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