https://ria.ru/20220531/nagrady-1792063091.html
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2022
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"
Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:40
2022-05-31T15:40
общество
анна кузнецова
луганская народная республика
россия
северодонецк
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики.Медалью ордена "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан РФ в соответствии с требованиями семейного законодательства."В преддверии Дня защиты детей совместно с заместителем председателя Государственной Думы Анной Кузнецовой 18 семьям вручил медаль "Родительская слава". Государственные награды сегодня впервые получили семьи из освобожденных районов республики: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского районов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он пообещал, что празднование Дня защиты детей в следующем году охватит "еще больше территорий". "Праздник вместе с нами обязательно отметят в Северодонецке и Лисичанске", - пообещал глава ЛНР.
https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html
https://ria.ru/20220531/nagrada-1791982266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, анна кузнецова, луганская народная республика, россия, северодонецк, леонид пасечник
В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"
Глава ЛНР Пасечник и Анна Кузнецова вручили в республике медали "Родительская слава"