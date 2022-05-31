https://ria.ru/20220531/nagrady-1792063091.html

В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"

В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава" - РИА Новости, 31.05.2022

В ЛНР вручили российские медали "Родительская слава"

Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:40

2022-05-31T15:40

2022-05-31T15:40

общество

анна кузнецова

луганская народная республика

россия

северодонецк

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили в ЛНР 18 российских медалей "Родительская слава", сообщил глава республики.Медалью ордена "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан РФ в соответствии с требованиями семейного законодательства."В преддверии Дня защиты детей совместно с заместителем председателя Государственной Думы Анной Кузнецовой 18 семьям вручил медаль "Родительская слава". Государственные награды сегодня впервые получили семьи из освобожденных районов республики: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского районов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он пообещал, что празднование Дня защиты детей в следующем году охватит "еще больше территорий". "Праздник вместе с нами обязательно отметят в Северодонецке и Лисичанске", - пообещал глава ЛНР.

https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html

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луганская народная республика

россия

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анна кузнецова, луганская народная республика, россия, северодонецк, леонид пасечник