https://ria.ru/20220531/mosvodostok-1791950602.html
Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей
Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей - РИА Новости, 31.05.2022
Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей
Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:00
2022-05-31T11:00
2022-05-31T11:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. За прошедшую ночь в отдельных районах города выпало до 8 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в городские службы, на все заявки оперативно реагируют.
https://realty.ria.ru/20220530/mosgaz-1791731295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосводосток