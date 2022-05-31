https://ria.ru/20220531/mosvodostok-1791950602.html

Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей

Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей - РИА Новости, 31.05.2022

Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей

Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:00

2022-05-31T11:00

2022-05-31T11:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

мосводосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152260/06/1522600628_0:255:4889:3005_1920x0_80_0_0_8746166ad0624fc9f69ef7f44f8d82a2.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. За прошедшую ночь в отдельных районах города выпало до 8 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в городские службы, на все заявки оперативно реагируют.

https://realty.ria.ru/20220530/mosgaz-1791731295.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток