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Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей - РИА Новости, 31.05.2022
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Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей
Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей - РИА Новости, 31.05.2022
Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей
Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:00
2022-05-31T11:00
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городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. За прошедшую ночь в отдельных районах города выпало до 8 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в городские службы, на все заявки оперативно реагируют.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
11:00 31.05.2022
 

Триста бригад Мосводостока дежурит на улицах Москвы из-за дождей

© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники ГУП "Мосводосток" снимают решетку ливневки
Сотрудники ГУП Мосводосток снимают решетку ливневки - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудники ГУП "Мосводосток" снимают решетку ливневки
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Триста бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за дождей, в течение дня может выпасть ещё до 14 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. За прошедшую ночь в отдельных районах города выпало до 8 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.
Проверка газоснабжения
30 мая, 13:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в городские службы, на все заявки оперативно реагируют.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводосток
 
 
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