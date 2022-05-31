В Воронеже осудили на два года мошенника, выдававшего себя за полицейского
Житель Оренбуржья, обманывавший владельцев угнанных машин, получил два года колонии
Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к двум годам колонии жителя Оренбургской области, который, представляясь сотрудником полиции, обманывал лишившихся своих машин автовладельцев, сообщает во вторник прокуратура Воронежской области.
"Как установлено судом, в декабре 2019 года Дыскин, находясь в городе Орск Оренбургской области, имея информацию об угоне автомобиля, позвонил хозяйке похищенного транспортного средства в Воронеж и представился сотрудником полиции, раскрывающим преступления в сфере автотранспорта", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, за 100 тысяч рублей Дыскин пообещал женщине найти и вернуть угнанный автомобиль. "Введенная в заблуждение потерпевшая путем безналичного расчета перечислила указанную сумму. Аналогичным образом в январе 2020 года Дыскин похитил 80 тысяч рублей еще у одной женщины-автовладельца", - сообщает надзорое ведомство.
В отношении 39-летнего ранее судимого Дмитрия Дыскина было возбуждено дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Дело рассматривал Коминтерновский районный суд Воронежа. "Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры города Воронежа, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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