https://ria.ru/20220531/moshennichestvo-1792095671.html

В Воронеже осудили на два года мошенника, выдававшего себя за полицейского

В Воронеже осудили на два года мошенника, выдававшего себя за полицейского - РИА Новости, 31.05.2022

В Воронеже осудили на два года мошенника, выдававшего себя за полицейского

Суд в Воронеже приговорил к двум годам колонии жителя Оренбургской области, который, представляясь сотрудником полиции, обманывал лишившихся своих машин... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:49

2022-05-31T16:49

2022-05-31T16:49

происшествия

воронеж

оренбургская область

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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к двум годам колонии жителя Оренбургской области, который, представляясь сотрудником полиции, обманывал лишившихся своих машин автовладельцев, сообщает во вторник прокуратура Воронежской области."Как установлено судом, в декабре 2019 года Дыскин, находясь в городе Орск Оренбургской области, имея информацию об угоне автомобиля, позвонил хозяйке похищенного транспортного средства в Воронеж и представился сотрудником полиции, раскрывающим преступления в сфере автотранспорта", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, за 100 тысяч рублей Дыскин пообещал женщине найти и вернуть угнанный автомобиль. "Введенная в заблуждение потерпевшая путем безналичного расчета перечислила указанную сумму. Аналогичным образом в январе 2020 года Дыскин похитил 80 тысяч рублей еще у одной женщины-автовладельца", - сообщает надзорое ведомство.В отношении 39-летнего ранее судимого Дмитрия Дыскина было возбуждено дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Дело рассматривал Коминтерновский районный суд Воронежа. "Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры города Воронежа, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20220521/obman-1789863298.html

https://ria.ru/20220121/moshenniki-1768857081.html

воронеж

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, оренбургская область