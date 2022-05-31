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Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных - РИА Новости, 31.05.2022
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Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных
Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных - РИА Новости, 31.05.2022
Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных
Минюст России включил немецкий "Фонд имени Генриха Бёлля"* в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:20
2022-05-31T17:20
общество
россия
германия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минюст России включил немецкий "Фонд имени Генриха Бёлля"* в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*. Уточнялось, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России."Тридцать первого мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") (Германия)*", - говорится в сообщении.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
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россия
германия
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общество, россия, германия, министерство юстиции рф (минюст россии)
17:20 31.05.2022
 
Минюст включил "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных

Минюст включил немецкий "Фонд имени Генриха Белля"* в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минюст России включил немецкий "Фонд имени Генриха Бёлля"* в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*. Уточнялось, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
"Тридцать первого мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") (Германия)*", - говорится в сообщении.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Минюст внес "Крымскую правозащитную группу"* в список нежелательных НПО
 
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