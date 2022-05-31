https://ria.ru/20220531/mikheeva-1791969798.html
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 31.05.2022
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"
Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:22
2022-05-31T12:22
2022-05-31T12:22
шоубиз
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александр гудков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно обнимаются. Также на заднем плане виден логотип шоу.В интернете заподозрили, что таким образом Михеева намекнула на возобновление съемок программы.Ранее в Сети появились слухи, что шоу закрыли, в частности, были показаны кадры с разбором декораций студии. Первый канал называл эти домыслы "собачьей чушью", но не давал никаких прогнозов и других комментариев.
https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, александр гудков, шоу-бизнес
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" после слухов о закрытии шоу
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно обнимаются. Также на заднем плане виден логотип шоу.
В интернете заподозрили, что таким образом Михеева намекнула на возобновление съемок программы.
Ранее в Сети появились слухи, что шоу закрыли, в частности, были показаны кадры с разбором декораций студии. Первый канал называл эти домыслы "собачьей чушью", но не давал никаких прогнозов и других комментариев.