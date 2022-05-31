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Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/mikheeva-1791969798.html
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 31.05.2022
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"
Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:22
2022-05-31T12:22
шоубиз
знаменитости
александр гудков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно обнимаются. Также на заднем плане виден логотип шоу.В интернете заподозрили, что таким образом Михеева намекнула на возобновление съемок программы.Ранее в Сети появились слухи, что шоу закрыли, в частности, были показаны кадры с разбором декораций студии. Первый канал называл эти домыслы "собачьей чушью", но не давал никаких прогнозов и других комментариев.
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знаменитости, александр гудков, шоу-бизнес
12:22 31.05.2022
 
Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"

Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" после слухов о закрытии шоу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно обнимаются. Также на заднем плане виден логотип шоу.
© Аккаунт Аллы Михеевой в соцсетиКадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
© Аккаунт Аллы Михеевой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
В интернете заподозрили, что таким образом Михеева намекнула на возобновление съемок программы.
© Аккаунт Аллы Михеевой в соцсетиКадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
© Аккаунт Аллы Михеевой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
Ранее в Сети появились слухи, что шоу закрыли, в частности, были показаны кадры с разбором декораций студии. Первый канал называл эти домыслы "собачьей чушью", но не давал никаких прогнозов и других комментариев.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:15
Первый канал назвал сообщения о закрытии шоу "Вечерний Ургант" чушью
 
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