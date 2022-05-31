https://ria.ru/20220531/mikheeva-1791969798.html

Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"

Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 31.05.2022

Михеева и Гудков встретились в павильоне "Вечернего Урганта"

Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:22

2022-05-31T12:22

2022-05-31T12:22

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александр гудков

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым в павильоне программы "Вечерний Ургант". На видео, опубликованном в социальных сетях, ведущие радостно обнимаются. Также на заднем плане виден логотип шоу.В интернете заподозрили, что таким образом Михеева намекнула на возобновление съемок программы.Ранее в Сети появились слухи, что шоу закрыли, в частности, были показаны кадры с разбором декораций студии. Первый канал называл эти домыслы "собачьей чушью", но не давал никаких прогнозов и других комментариев.

https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр гудков, шоу-бизнес