https://ria.ru/20220531/mezentsev-1792198989.html

Мезенцев: мир должен быть более безопасным, справедливым и комфортным

Мезенцев: мир должен быть более безопасным, справедливым и комфортным - РИА Новости, 31.05.2022

Мезенцев: мир должен быть более безопасным, справедливым и комфортным

Мир должен был быть более безопасным, более справедливым, более открытым и комфортным для миллиардов людей, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:35

2022-05-31T20:35

2022-05-31T20:35

союзное государство

россия

хельсинки

ссср

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Мир должен был быть более безопасным, более справедливым, более открытым и комфортным для миллиардов людей, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире радио "Вести-ФМ"."Сегодня напряжение между Россией и Западом намного более жесткое, чем было в период идеологического противостояния во времена Советского Союза. Почему? Ответ прост: потому что Россия как геополитический игрок и равноправный партнер Западу не нужна и опасна. И он посчитал, что это тот самый протяженный исторический момент, когда он может сбросить как шахматную фигуру Россию с шахматной доски. Но игра судьбами своих граждан, игра против обеспечения мировой, международной, континентальной безопасности – это не игра в шахматы. Слишком велики ставки, слишком опасны и дороги шаги", - сказал Мезенцев.Он выразил мнение, что люди, которые сегодня пришли к управлению рядом политических партий, объединений и даже стран на Западе, не в полной мере понимают цену человеческой жизни."Эти люди, в том числе, и лидеры цивилизованных, авторитетных, очевидно, успешных стран западного мира, не прошли горечь поражений и страданий периода Второй мировой войны, по отношению к тем лидерам, которые формировали архитектуру международной, мировой безопасности послевоенного мира. Именно те лидеры услышали предложение Советского Союза и вышли на подписание в 1975 году акта в Хельсинки. Хельсинский акт был определенным прорывом в обеспечении иного, повышенного уровня международной безопасности, но замыслы были те же – посеянные семенами фултонской речи Черчилля: "Боремся с геополитическим игроком". Поэтому конфигурация послевоенная – одна, конфигурация развала СССР – другая, конфигурация системы отношений в мире – третья", - отметил госсекретарь.Он добавил, что нужно сделать все, чтобы помочь западным партнерам осмыслить реалии нового мира."Скажем так, мира после 2022 года. Мира, который должен быть безопасным, надежным. Вот в этом плане западный мир сам опрокинул свои планы. Цели тысячелетия были провозглашены в Йоханесбурге в самом начале двухтысячных годов. Мир должен был быть более безопасным, более справедливым, более открытым и комфортным для миллиардов людей. Эти цели отринуты в рамках сиюсекундной конъюнктуры, в том числе, искусственных целей, которые порой реализуются в ущерб гражданам ряда европейских стран", - сказал Мезенцев.По его мнению, сейчас на Западе происходит тотальное принуждение обычного человека быть читателем, слушателем и зрителем тех информационных ресурсов, которые, "как под единую дудку, пишут только об одном: о том, что Россия не может быть партнером и что Россия весомый противник"."Я абсолютно убежден в том, что наша история многократно доказывала, что мы своим умом, своей волей и своим трудом, преодолев порой присущую нам небыстроту разворота, сможем сделать страну еще сильнее. Пусть это прозвучит немного по-газетному, но это философия, без которой мы не сможем доказать, что мы великая страна и реальный политический игрок, с готовностью укрепления отношений с союзниками и с готовностью во что бы ни было к диалогу с самыми сложными партнерами или так называемыми партнерами, что точнее", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

https://ria.ru/20220508/dogovor-1787569312.html

https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html

https://ria.ru/20220513/infrastruktura-1789691320.html

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Алёна Пава

россия, хельсинки, ссср, дмитрий мезенцев, союзное государство