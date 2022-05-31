https://ria.ru/20220531/melitopol-1792088966.html

Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России

Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России - РИА Новости, 31.05.2022

Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России

Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:32

2022-05-31T16:32

2022-05-31T16:32

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

мелитополь

херсонская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.Жители города начали приходить к отделению миграционной службы с шести утра. Все помещения оборудованы для максимального удобства граждан. Сотрудники оказывают в том числе и консультации по сбору необходимых документов.Для тех, кто пришел с детьми, на входе оборудована небольшая детская комната, где самые маленькие мелитопольцы, чье присутствие не обязательно при оформлении, могут отвлечься рисованием и играми.Для получения российского паспорта необходимо подать оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о смене фамилии, документ о прописке ребенка, для взрослых - 8 фото 3,5х4,5 см, детям фотографии не нужны. В возрасте от 6 до 14 лет необходимо личное присутствие ребенка для снятия отпечатков пальцев.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь) и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220531/melitopol-1791989225.html

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мелитополь

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, мелитополь, херсонская область