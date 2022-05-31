https://ria.ru/20220531/melitopol-1792088966.html
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России - РИА Новости, 31.05.2022
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России
Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:32
2022-05-31T16:32
2022-05-31T16:32
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.Жители города начали приходить к отделению миграционной службы с шести утра. Все помещения оборудованы для максимального удобства граждан. Сотрудники оказывают в том числе и консультации по сбору необходимых документов.Для тех, кто пришел с детьми, на входе оборудована небольшая детская комната, где самые маленькие мелитопольцы, чье присутствие не обязательно при оформлении, могут отвлечься рисованием и играми.Для получения российского паспорта необходимо подать оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о смене фамилии, документ о прописке ребенка, для взрослых - 8 фото 3,5х4,5 см, детям фотографии не нужны. В возрасте от 6 до 14 лет необходимо личное присутствие ребенка для снятия отпечатков пальцев.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь) и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220531/melitopol-1791989225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, мелитополь, херсонская область
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России
Мелитопольцы выстроились в очереди для подачи документов на российское гражданство
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.
Жители города начали приходить к отделению миграционной службы с шести утра. Все помещения оборудованы для максимального удобства граждан. Сотрудники оказывают в том числе и консультации по сбору необходимых документов.
Для тех, кто пришел с детьми, на входе оборудована небольшая детская комната, где самые маленькие мелитопольцы, чье присутствие не обязательно при оформлении, могут отвлечься рисованием и играми.
Для получения российского паспорта необходимо подать оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о смене фамилии, документ о прописке ребенка, для взрослых - 8 фото 3,5х4,5 см, детям фотографии не нужны. В возрасте от 6 до 14 лет необходимо личное присутствие ребенка для снятия отпечатков пальцев.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь
) и Херсонской областей
.