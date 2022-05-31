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Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/melitopol-1792088966.html
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России - РИА Новости, 31.05.2022
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России
Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:32
2022-05-31T16:32
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
мелитополь
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.Жители города начали приходить к отделению миграционной службы с шести утра. Все помещения оборудованы для максимального удобства граждан. Сотрудники оказывают в том числе и консультации по сбору необходимых документов.Для тех, кто пришел с детьми, на входе оборудована небольшая детская комната, где самые маленькие мелитопольцы, чье присутствие не обязательно при оформлении, могут отвлечься рисованием и играми.Для получения российского паспорта необходимо подать оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о смене фамилии, документ о прописке ребенка, для взрослых - 8 фото 3,5х4,5 см, детям фотографии не нужны. В возрасте от 6 до 14 лет необходимо личное присутствие ребенка для снятия отпечатков пальцев.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь) и Херсонской областей.
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общество, владимир путин, россия, мелитополь, херсонская область
16:32 31.05.2022
 
Мелитопольцы начали подавать документы на гражданство России

Мелитопольцы выстроились в очереди для подачи документов на российское гражданство

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Сотни жителей Мелитополя с утра заняли очередь для подачи документов на получение российского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.
Жители города начали приходить к отделению миграционной службы с шести утра. Все помещения оборудованы для максимального удобства граждан. Сотрудники оказывают в том числе и консультации по сбору необходимых документов.
Для тех, кто пришел с детьми, на входе оборудована небольшая детская комната, где самые маленькие мелитопольцы, чье присутствие не обязательно при оформлении, могут отвлечься рисованием и играми.
Для получения российского паспорта необходимо подать оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о смене фамилии, документ о прописке ребенка, для взрослых - 8 фото 3,5х4,5 см, детям фотографии не нужны. В возрасте от 6 до 14 лет необходимо личное присутствие ребенка для снятия отпечатков пальцев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь) и Херсонской областей.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:34Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияМелитопольХерсонская область
 
 
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