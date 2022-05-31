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Нижегородская область вошла в топ-10 по ведению лесного хозяйства - РИА Новости, 31.05.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220531/les-1792125422.html
Нижегородская область вошла в топ-10 по ведению лесного хозяйства
Нижегородская область вошла в топ-10 по ведению лесного хозяйства - РИА Новости, 31.05.2022
Нижегородская область вошла в топ-10 по ведению лесного хозяйства
Нижегородская область вошла в первую десятку регионов России по итогам проведенного Рослесхозом анализа эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:51
2022-05-31T17:53
нижегородская область
россия
ярославская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Нижегородская область вошла в первую десятку регионов России по итогам проведенного Рослесхозом анализа эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.В указанный рейтинг по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская, Ленинградская, Вологодская, Смоленская, Ярославская области, а также Чувашия, Удмуртия и Татарстан. По данным Рослесхоза, до конца года сотрудникам десяти лучших региональных лесных ведомств будут направлены стимулирующие выплаты за достижение высоких показателей."Мы третьи в стране и первые по Приволжскому федеральному округу. Мы не только эффективно защищаем леса. Еще один показатель – площадь земель, занятых лесами. Второй год подряд она растёт и уже превысила 4 миллиона гектаров. Во многом это становится возможным благодаря национальному проекту "Экология", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.Отмечается, что работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как объем заготовленной древесины арендаторами, средняя площадь одного пожара, площадь высаженных деревьев и другие."В региональном Минлесхозе уточнили, что, по данным учета лесного фонда, в 2021 году площадь земель лесного фонда в регионе увеличилась на 0,4 тысячи гектаров и достигла 3,8 миллиона гектаров. Площадь лесов, расположенных в населенных пунктах, также выросла и достигла 32,1 тысячи гектаров", - подчеркивается в сообщении.Такой результат, отметили в нижегородском Минлесхозе, является следствием активного участия региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого проводится комплекс мер по искусственному лесовосстановлению. В среднем, за последние пять лет объемы искусственного лесовосстановления в регионе составляют более 4 тысяч гектаров ежегодно.
https://ria.ru/20220527/stantsiya-1791264279.html
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россия, ярославская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), нижегородская область
17:51 31.05.2022 (обновлено: 17:53 31.05.2022)
 

Нижегородская область вошла в топ-10 по ведению лесного хозяйства

© РИА Новости / Мария МарикянЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Лес. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Нижегородская область вошла в первую десятку регионов России по итогам проведенного Рослесхозом анализа эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
В указанный рейтинг по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская, Ленинградская, Вологодская, Смоленская, Ярославская области, а также Чувашия, Удмуртия и Татарстан. По данным Рослесхоза, до конца года сотрудникам десяти лучших региональных лесных ведомств будут направлены стимулирующие выплаты за достижение высоких показателей.
"Мы третьи в стране и первые по Приволжскому федеральному округу. Мы не только эффективно защищаем леса. Еще один показатель – площадь земель, занятых лесами. Второй год подряд она растёт и уже превысила 4 миллиона гектаров. Во многом это становится возможным благодаря национальному проекту "Экология", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как объем заготовленной древесины арендаторами, средняя площадь одного пожара, площадь высаженных деревьев и другие.
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"В региональном Минлесхозе уточнили, что, по данным учета лесного фонда, в 2021 году площадь земель лесного фонда в регионе увеличилась на 0,4 тысячи гектаров и достигла 3,8 миллиона гектаров. Площадь лесов, расположенных в населенных пунктах, также выросла и достигла 32,1 тысячи гектаров", - подчеркивается в сообщении.
Такой результат, отметили в нижегородском Минлесхозе, является следствием активного участия региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого проводится комплекс мер по искусственному лесовосстановлению. В среднем, за последние пять лет объемы искусственного лесовосстановления в регионе составляют более 4 тысяч гектаров ежегодно.

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