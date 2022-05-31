https://ria.ru/20220531/lavrov-1792071398.html
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 31.05.2022
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:58
2022-05-31T15:58
2022-05-31T15:58
саудовская аравия
в мире
оаэ
кувейт
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива, передает корреспондент РИА Новости.На вечер вторника у министра запланированы переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.Первого июня Лавров примет участие в очередном заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Также у него состоится ряд двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.Последний раз Лавров был в Эр-Рияде в марте 2021 года в ходе турне по Аравийскому полуострову.Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Перед Саудовской Аравией министр заезжал в Бахрейн.
https://ria.ru/20220531/svpd-1792011670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, в мире, оаэ, кувейт, сергей лавров