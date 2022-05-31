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Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 31.05.2022
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Лавров прибыл в Эр-Рияд
Лавров прибыл в Эр-Рияд - РИА Новости, 31.05.2022
Лавров прибыл в Эр-Рияд
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:58
2022-05-31T15:58
саудовская аравия
в мире
оаэ
кувейт
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива, передает корреспондент РИА Новости.На вечер вторника у министра запланированы переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.Первого июня Лавров примет участие в очередном заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Также у него состоится ряд двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.Последний раз Лавров был в Эр-Рияде в марте 2021 года в ходе турне по Аравийскому полуострову.Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Перед Саудовской Аравией министр заезжал в Бахрейн.
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саудовская аравия, в мире, оаэ, кувейт, сергей лавров
15:58 31.05.2022
 
Лавров прибыл в Эр-Рияд

Глава МИД Лавров совершает поездку по странам Персидского залива

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива, передает корреспондент РИА Новости.
На вечер вторника у министра запланированы переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.
Первого июня Лавров примет участие в очередном заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Также у него состоится ряд двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.
Последний раз Лавров был в Эр-Рияде в марте 2021 года в ходе турне по Аравийскому полуострову.
Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Перед Саудовской Аравией министр заезжал в Бахрейн.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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