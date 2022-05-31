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Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей - РИА Новости, 31.05.2022
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Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей
Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей - РИА Новости, 31.05.2022
Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных детских лагерей, так как они несут серьезные РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:23
2022-05-31T16:37
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных детских лагерей, так как они несут серьезные риски для здоровья детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Попова во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.Попова также указала на необходимость создания благоприятных условий для летнего отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей, уточнили в ведомстве.Заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства, по состоянию на 25 мая, имеют 93% лагерей, отметили в пресс-службе.
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:23 31.05.2022 (обновлено: 16:37 31.05.2022)
 
Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей

Попова поручила принять меры по предотвращению работы несанкционированных детских лагерей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Анна Попова . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных детских лагерей, так как они несут серьезные риски для здоровья детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Попова во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"Одной из тем совещания стала летняя оздоровительная кампания. Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных лагерей. Деятельность таких учреждений чревата серьезными рисками для здоровья детей", - говорится в сообщении.
Попова также указала на необходимость создания благоприятных условий для летнего отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей, уточнили в ведомстве.
Заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства, по состоянию на 25 мая, имеют 93% лагерей, отметили в пресс-службе.
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ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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