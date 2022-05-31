https://ria.ru/20220531/lagerya-1792084267.html

Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей

Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей - РИА Новости, 31.05.2022

Попова поручила принять меры по предотвращению работы нелегальных лагерей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных детских лагерей, так как они несут серьезные РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:23

2022-05-31T16:23

2022-05-31T16:37

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792088708_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_111d91a27f1f0c8b3df9141d09f42166.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных детских лагерей, так как они несут серьезные риски для здоровья детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Попова во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.Попова также указала на необходимость создания благоприятных условий для летнего отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей, уточнили в ведомстве.Заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства, по состоянию на 25 мая, имеют 93% лагерей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220516/ege-1788792104.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)