https://ria.ru/20220531/lagerya-1791918015.html
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря - РИА Новости, 31.05.2022
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря
Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции на Украине, отдохнут в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:19
2022-05-31T08:19
2022-05-31T08:19
общество
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции на Украине, отдохнут в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство региона.Соответствующее поручение дал губернатор Олег Кожемяко во время совещания с главами муниципалитетов во вторник. По словам министра образования края Эльвиры Шамоновой, в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморья внесли уже 501 лагерь, планируется добавить еще 37. Таким образом, будет действовать всего 538 профильных учреждений.Шамонова отметила, что в настоящее время в одном из лагерей уже отдыхают 30 детей военнослужащих, запланирован отдых еще для 100 детей тех, кто участвует в специальной военной операции на территории Украины.Власти отмечают, что летняя оздоровительная кампания в Приморье охватит и детей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и территории Украины.
https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кожемяко, приморский край
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние оздоровительные лагеря