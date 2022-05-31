Рейтинг@Mail.ru
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/lagerya-1791918015.html
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря - РИА Новости, 31.05.2022
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря
Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции на Украине, отдохнут в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:19
2022-05-31T08:19
общество
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/20/1514942025_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5183f5331cf8941ba0ab7cab8597fa92.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции на Украине, отдохнут в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство региона.Соответствующее поручение дал губернатор Олег Кожемяко во время совещания с главами муниципалитетов во вторник. По словам министра образования края Эльвиры Шамоновой, в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморья внесли уже 501 лагерь, планируется добавить еще 37. Таким образом, будет действовать всего 538 профильных учреждений.Шамонова отметила, что в настоящее время в одном из лагерей уже отдыхают 30 детей военнослужащих, запланирован отдых еще для 100 детей тех, кто участвует в специальной военной операции на территории Украины.Власти отмечают, что летняя оздоровительная кампания в Приморье охватит и детей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и территории Украины.
https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/20/1514942025_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_184b1169bd5c8c6cc871d30e1af70ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег кожемяко, приморский край
08:19 31.05.2022
 
Детей приморских участников спецоперации отправят в летние лагеря

Детей приморских участников спецоперации отправят в летние оздоровительные лагеря

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети в лагере у костра
Дети в лагере у костра - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Дети в лагере у костра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции на Украине, отдохнут в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство региона.
Соответствующее поручение дал губернатор Олег Кожемяко во время совещания с главами муниципалитетов во вторник. По словам министра образования края Эльвиры Шамоновой, в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморья внесли уже 501 лагерь, планируется добавить еще 37. Таким образом, будет действовать всего 538 профильных учреждений.
Шамонова отметила, что в настоящее время в одном из лагерей уже отдыхают 30 детей военнослужащих, запланирован отдых еще для 100 детей тех, кто участвует в специальной военной операции на территории Украины.
Власти отмечают, что летняя оздоровительная кампания в Приморье охватит и детей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и территории Украины.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 11:06Омская область
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях
 
ОбществоОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала