https://ria.ru/20220531/kvoty-1792089700.html

Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России

Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России - РИА Новости, 31.05.2022

Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России

Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:34

2022-05-31T16:34

2022-05-31T16:34

правительство рф

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщила во вторник пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных - чуть более 5,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Как отмечается, распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли и министерству сельского хозяйства."Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие", - сообщает правительство.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791828906.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия