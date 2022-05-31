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Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России - РИА Новости, 31.05.2022
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Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России
Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России - РИА Новости, 31.05.2022
Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России
Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:34
2022-05-31T16:34
правительство рф
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщила во вторник пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных - чуть более 5,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Как отмечается, распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли и министерству сельского хозяйства."Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие", - сообщает правительство.
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правительство рф, экономика, россия
16:34 31.05.2022
 
Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений из России

Правительство продлило до конца 2022 года квоты на вывоз минеральных удобрений из России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных - чуть более 5,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли и министерству сельского хозяйства.
"Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие", - сообщает правительство.
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